Valentin Rîciu, consilierul ministrului de interne, a demisionat

Ştire online publicată Miercuri, 17 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Consilierul lui Carmen Dan implicat în scandalul polițistului pedofil își dă demisia. Valentin Râciu anunță pe Facebook că azi a decis să-și înceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Așa văd eu ca polițist responsabilitatea", afirmă el.Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne.Nu pentru că situația mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva.După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este lămuritor.Am discutat astăzi cu ministrul și decizia aceasta este. Nu am pretenția de a fi exemplu pentru cineva, dar așa văd eu ca polițist responsabilitatea”, a scris el pe pagina de Facebook.