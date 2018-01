Valentin Riciu, consilier al ministrului Carmen Dan, are dosar penal pentru înșelăciune

Detalii incredibile ies la iveală după scandalul polițistului agresor. Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutieră din București, are dosar penal pentru înșelăciune.Valentin Riciu, care acum este consilier în MAI pe probleme sindicale, a lucrat peste 20 de ani în Brigada Rutieră București, până a fost numit consilier al ministrului Carmen Dan.Potrivit informațiilor Digi24, Valentin Riciu are un dosar penal care a fost instrumentat la Biroul Control Intern din cadrul Brigăzii Rutiere.Dosarul penal a fost deschis sub acuzația de înșelăciune.În clipa de față nu este foarte clar ce s-a întâmplat cu acest dosar, cum a fost soluționat.Despre Valentin Riciu, zilele trecute au apărut informații că l-ar fi putut identifica pe agentul acuzat de pedofilie, asta deoarece a fost coleg șapte ani cu Eugen Stan.Într-o postare pe Facebook, acesta a reacționat și a susținut că poziția sa nu l-a adus față în față cu polițistul acuzat de pedofilie. „Este evident că polițistul-pedofil nu avea probleme și conflicte de muncă și nu avea de ce să solicite discuții sindicale”, spune acesta.Între timp, în dosarul polițistului pedofil au fost luate primele măsuri. 22 de polițiști au fost dați pe mâna procurorilor de șeful Poliției Române, fiind bănuiți că, de-a lungul anilor, l-au protejat pe polițistul suspectat în 15 cazuri de abuz sexual.Vineri seară, șeful Poliției Capitalei, Nicu Dragoș Orlando, a renunțat la funcție, iar adjunctul său, Marius Eugen Ștefan, și-a dat demisia de onoare.