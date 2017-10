Valentin Pocora a fost eliberat din arestul poliţiei

Valentin Pocora a fost eliberat din arestul poliției

Sâmbătă, 27 Martie 2010.

Magistrații Tribunalului Constanța au respins recursul procurorilor și au dispus eliberarea provizorie sub control judiciar a lui Valentin Pocora, cel care a fost arestat, în urmă cu aproximativ două săptămâni pentru că ar fi implicat în afaceri ilegale cu tutun, la Kogălniceanu. Potrivit anchetatorilor, la data de 9 martie 2010, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța au efectuat o percheziție în incinta fermei de animale Punct URS, prilej cu care, într-o construcție din tablă, au fost găsite169 cutii de carton (baloturi) cu resturi vegetale de tutun - tocat și netocat, hârtie pentru țigarete, 107 legături a 1.000 bucăți fiecare - banderole de marcaj având inscripționat „Republica Moldova” nr. AT 4/2007 și AT 3/2005 (acciză tutun), toate fără documente justificative de proveniență, în scopul producerii și comercializării de țigarete în mod ilegal, ascunzându-se sursa impozabilă și taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului. În urma cercetărilor s-a stabilit că fabrica ilegală ar aparține lui Pocora și omului de afaceri Gheorghe Enache.