Val de tentative de înşelăciune, la Constanţa. Poliţiştii sunt în alertă

Val de tentative de înșelăciune, la Constanța. Polițiștii sunt în alertă

Spre exemplu, în urmă cu două zile, la ora 21.30, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 81 de ani, din Constanța, cu privire la faptul că a fost apelată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind avocat și care i-a adus la cunoștință faptul că ginerele ei ar fi suferit un accident, iar pentru a-l ajuta, are nevoie de suma de 10.000 lei. Femeia și-a dat seama că poate fi victima unei înșelăciuni și a anunțat organele de poliție.Un alt caz de tentativă de înșelăciune a avut loc ieri, polițiștii fiind sesizați de către o femeie, în vârstă de 57 de ani, din Constanța, cu privire la faptul că a fost apelată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind soțul ei și care i-a spus că a fost implicat într-un accident, iar pentru a se împăca cu persoana vătămată are nevoie de suma de 20.000 euro.De asemenea, în noaptea de duminică spre luni, un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din Constanța, a fost apelat, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind fiul lui și care i-a spus că a fost implicat într-un accident, iar pentru a scăpa de închisoare, are nevoie de suma de 20.000 euro. Bărbatul și-a dat seama că poate fi victima unei înșelăciuni și a anunțat organele de poliție.Polițiștii constănțeni au deschis anchete pentru identificarea autorilor, depistării acestora și tragerea lor la răspundere penală.