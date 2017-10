Va redeveni ARMATA atractivă? Un caporal cls I, salariu de 3.000 lei, un soldat 2.800 lei. Bani de chirie, contracte pe perioadă nedeterminată şi accederea directă în corpul subofiţerilor

9

sunt sgp din 2005.in 2009 mi-am pierdut apartamentul la banca.am muncit 12 cu 24 patru ani si ceva. am fost sergent si apoi caporal.au sters sefii cu noi pe jos cum au vrut.am muncit multe zile fara a fi platiti pe vremea lui boc. :((((. tinuta vai de mama ei.contract pe 3 ani.nu casa,nu ,masa,nu familie. munca,munca,munca si sacrifici. asa ca dragi colegi subofiteri sau ofiteri cand ne era greu si ne chinuiam cu salarii ici si munceam pe rupte nu mai faceati galagie,va placea,va mandreati ca aveti si voi de cine sa va bateti corcodusul. acum cand iese si pe strada noastra soarele de ce va bagati? ne ce inca ne huiduiti si vreti sa ne umiliti? noi nu suntem oameni? ghinionul nostru este ca nu avem pile si relatii si nu suntem pupincuristi si sifonari si din cauza asta am ramas sgp. va anunt dragi colegi ca am o facultate de drept si un master tot in drept amandoua absolvite cu nota 10 pe care le-am facut la zi cu un copil acasa si cu stat pe unde apucam cu chirie. am ales sa nu plec,am ales sa raman in armate,stiti de ce?....i-mi iubesc tara,iubesc armata si iubesc si romanii inclusiv pe voi dragi colegi care inca ne huliti. va mai spun un singur lucru si inchei,suntem colegi si suntem oameni. ma scuzati ca nu am scris cu litera mare dupa fiecare punct dar sunt foarte obosit dupa 12 ore de stat in soare la 41 de grade. va salut cu respect si fiti mai ingaduintori cu noi ca nu dati bani de la voi.