"VĂ OMOR PE TOŢI!" Un constănţean ameninţă lumea cu cuţitul / Galerie foto

Vecinu din fata usi !!!

Eu stau fix usa in usa cu el , la 2 - 3 metri de usa lui . Omul asta are de mult probleme . Am fost fugarit cu cutitu si a aruncat cu cutite dupa mine o perioada foarte lunga de timp . In vara anului 2014 a înjunghiat un politist de la sectia 4 !!! Au intrat si mascati de 2 ori peste el in casa in timp ce acesta era cu toporul pregatit sa ii atace . A fost dus la spitalul de nebuni de 3 ori daca nu ma insel si a fost eliberat mereu . Niste vecini au primit bolovane in usa , acestea fiind nevoiți sa schimbe usa si sa monteze o camera de supraveghere. Nu mi se pare normal !!!! . Intr-o seara ma astepta la usa cu un fier in mana sa ma atace , in acel timp a iesit tatal meu afara si sa ales cu capul spart , cand sa rastit asupra mea m-am autoparat si l-am trantit de pământ mai pe romaneste !!!!