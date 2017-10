Vă mai amintiţi de bătrânii miliţieni de la Rutieră? Cum se circula pe vremuri în Constanţa

Vă mai amintiți de bătrânii milițieni de la Rutieră? Cum se circula pe vremuri în Constanța

Mai bine de trei decenii, a supravegheat traficul rutier din Constanța, atât înainte de 1989, cât și câțiva ani după Revoluție. Erau alte vremuri, cu șoferi cu mai mult bun simț și cu mulți polițiști rutieriști pe străzi. Vremuri de care, astăzi, col. (r) Marin Pavel, fost șef al Poliției Rutiere Constanța, își aduce aminte cu plăcere.Astăzi, la frumoasa vârstă de 72 de ani, col. (r) Marin Pavel este încă foarte activ și preferă să bată la picior străzile municipiului Constanța decât să fie „motorizat”. Este orașul unde, ani buni, a vegheat la buna desfășurare a traficului rutier, la început din fruntea Biroului Rutier al municipiului Constanța, iar ulterior din funcția de șef al Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Șoferi puțini, accidente și mai puțineÎn Poliție a intrat în 1965, a ieșit la pensie în 1999, iar întreaga sa activitate a petrecut-o la Rutieră; în primii ani a fost repartizat la Rutieră în Medgidia, ulterior fiind promovat la Constanța. La începuturi, își amintește polițistul astăzi pensionar, pe străzile Constanței abia dacă puteau fi numărate 50 de autoturisme.„Șoferi erau puțini. În 1965, când am venit eu la Constanța, dacă erau 50 de mașini particulare și le aveau doctorii, poate un ceasornicar mai căutat. Erau foarte puține mașini și foarte puține accidente. Pe atunci, cele mai multe probleme le provocau pietonii. Nu înțelegeau ei tot timpul că trebuiau să traverseze strada pe trecerile special amenajate, nu se asigurau. La vremea aceea, nici radare nu aveam, umblam cu niște radare rudimentare, cu cabluri pe care le trăgeam peste șosea, trecea mașina peste cablu, iar polițistul îl oprea pe șofer după câțiva metri. Și în ceea ce privea radarul, turiștii ne dădeau de furcă, băștinașii nu prea”, a adăugat col. Marin Pavel.Polițiștii la aproape fiecare intersecție!În schimb, polițiștii rutieriști erau în număr mare pe străzi. „Când eram la Biroul municipal, aveam 68 de agenți pe străzi. Erau câte zece posturi fixe în municipiu, în Km 5, la ieșire spre Mangalia, la Filimon Sârbu etc. De exemplu, post fix era la intersecția Bulevardelor Alexandru Lăpușneanu și Tomis. Deși erau semafoare, era și un polițist, «milițian» pe atunci, care supraveghea intersecția. Avea o zonă, până la strada Ion Rațiu și în partea opusă până în cocoașa de deal, la benzinărie. Patrulau, aveau grijă de zonă, de bunul mers al străzii, să nu traverseze pietonii neregulamentar, să nu oprească mașinile. Permanentizam oamenii, astfel încât cunoșteau zona, localnicii”, a adăugat polițistul pensionar. E drept, până în 1999, numărul scăzuse la aproximativ 35 pe municipiul Constanța. Iar în timpul sezonului estival, erau detașați și până la 100 de agenți de poliție din țară, pentru a ajuta cu situația din stațiunea Mamaia. Acum, însă, și fostul polițist recunoaște că rar mai întâlnești un rutierist pe străzile Constanței: „Sunt oameni puțini. Dl. Dancu (n.r. Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere) este un om deosebit, dar sunt puțini, mai ales pe stradă. Dar este și foarte multă birocrație”.Ședințe cu șoferii, duminică, la cinema „Bulevard”Norma de amenzi, subiect atât de controversat în ultima perioadă, nu era pe vremea aceea, dar asta nu însemna că agenții se puteau culca pe o ureche! „Nu li se impunea o normă de amenzi, dar dacă în zona lor aveau loc evenimente rutiere, erau chestionați cum și-au făcut treaba, cum au făcut prevenire”, a precizat col. Pavel.Apoi, tot pentru a preveni accidentele sau alte incidente neplăcute în trafic, periodic se țineau ședințe cu șoferii. „Ședințele se organizau duminică, începând cu ora 10, la cinematograful Bulevard, pe b-dul Mamaia. De exemplu, când se dădea examen pentru obținerea permisului auto, proaspeții șoferi nu mergeau la ghișeu să-l ridice. Îi strângeam pe o săptămână sau două pe cei care promovau și-i chemam duminică, la ședință. Le înmânam permisele într-un cadru festiv și făceam și prevenție, le puneam filme cu diverse evenimente, să înțeleagă că dacă ai carnet auto nu este atât de simplu”, își mai amintește fostul polițist.După Revoluție, atitudinea șoferilor s-a schimbat. Dacă până în 1989 nu se opuneau atunci când erau trași pe dreapta, din anul următor erau recalcitranți, se revoltau când agentul de poliție le făcea semn să oprească mașina: „De ce mă oprești? Ce am făcut?”.Prin mâinile polițistului pensionar au trecut mulți dintre polițiștii astăzi în funcție, o parte chiar pensionari la rândul lor. Ba chiar, unul dintre fii săi i-a călcat pe urme, îmbrăcând uniforma de polițist.