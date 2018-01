Va avea submarinul "Delfinul" un frăţior? "Prezenţa Rusiei în regiune, tot mai agresivă!"

Va avea submarinul "Delfinul" un frățior? "Prezența Rusiei în regiune, tot mai agresivă!"

Se anunță un program de înzestrare fără precedent pentru Armata română. Ministrul Apărării Naționale a declarat că vor fi făcute investiții și la nivelul Forțelor Navale, și la cel al Forțelor Aeriene, și la cel al Forțelor Terestre, totul într-un context geo-politic tot mai instabil.„Prezența Rusiei în regiune este foarte bine resimțită și tot mai agresivă. Nu este o surpriză pentru nimeni din cadrul Alianței că Rusia se manifestă nu doar în Flancul estic, ci și la Marea Neagră”, a explicat Fifor.Prin urmare, trebuie întărite capabilitățile militare ale României și la Marea Neagră, și se are în vedere lansarea unui program de înzestrare a Forțelor Navale cu un… submarin! Mai mult, acesta ar urma să fie produs pe un șantier naval românesc. „Forțele Navale Române ar putea deveni astfel principal jucător la Marea Neagră”, a punctat ministrul Apărării.Ce nu am înțeles foarte exact a fost exprimarea ministrului precum că Armata are deja în dotare submarinul „Delfinul” pe care îl folosește pentru exerciții. Despre ce exerciții o fi vorba? De genul celor de Ziua Marinei?Ultima oară când submarinul „Delfinul” s-a scufundat în apele Mării Negre a fost în 1996. A rămas fără baterii și, timp de 22 de ani, lăsând la o parte declarațiile pompoase ale miniștrilor ce s-au succedat la conducerea Apărării, nu s-au găsit fonduri pentru achiziția de noi acumulatori (rusești).Personal, am propus ca „Delfinul” să devină muzeu, să fie adus în Portul Tomis, să fie vizitat de turiști, iar banii strânși din vânzarea de bilete (fără nicio emoție, de ordinul milioanelor de euro!) să fie folosiți pentru înzestrarea Armatei.Gurile rele spun că „Delfinul” e o bună „vacă de muls”, potrivit la fix pentru promovări și ieșiri la pensie cu bani mulți. Nu am crezut așa ceva, trebuie să aibă el un rol, nu doar de a toca bani. Sunt specialiști ai Armatei care știu mai bine decât noi…XXXConform declarațiilor ministrului Fifor, 2018 este anul în care vor fi achiziționate al doilea sistem de rachetă Patriot și primul sistem de rachetă Himars (proiectul de lege este avizat, poate fi dus în Guvern pentru aprobare, după care proiectul de lege va merge în Parlament pentru a obține aprobare).Proiectul de hotărâre privind corvetele multifuncționale are la rându-i toate avizele și va intra curând în ședința de Guvern. Vor fi modernizate fregatele „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, vor fi achiziționate camioane și transportoare blindate, tot prin procese de modernizare trecând și avionul Șoim, astfel încât să devină avionul școală pentru avionul de tip F-16. Nu în ultimul rând, se vorbește și despre elicoptere, dar n-am auzit nimic despre facturi… E secret de stat!