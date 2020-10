USR-PLUS, acuzaţii grave, la Mangalia! „Interlopii locali intimidează locuitorii în fața secțiilor de vot”

Reprezentanţii USR-PLUS fac apel la oamenii legii din Mangalia ca să intervină în soluţionarea plângerilor formulate şi să nu mai închidă ochii la fărădelegile săvârşite de oamenii unor candidaţi la Primăria Mangalia.„Pe de o parte, unul dintre contracandidați și-a parcat mașinile cu numele lui pe ele în imediata apropiere a secțiilor de votare, lucru interzis de lege în ziua alegerilor.Pe de altă parte, un alt contracandidat și-a plasat interlopii în fața secțiilor de votare și le indică oamenilor numele candidatului pe care trebuie să îl voteze.Am fost împreună cu Dumitru Paris la secția de votare de la liceul "Ion Bănescu", după ce locuitorii din zonă ne-au contactat pentru a ne semnala faptul că sunt intimidați la intrarea în curtea secției de vot și li se spunea cu cine să voteze de către interlopi.Ne-am îndreptat spre această secție de vot și în momentul în care ne-am apropiat de ei i-am văzut și i-am auzit că le indicau oamenilor numele candidatului pentru primărie pe care trebuie să îl voteze. Ne-au spus și nouă același lucru când am ajuns lângă ei, crezănd că suntem cetățeni care merg să voteze.Atunci când i-am confruntat au început să spună că ei doar se plimbă prin zonă, iar noi am sunat la 112. A venit prima dată jandarmeria, a luat datele de buletin, timp în care unul dintre acești interlopi s-a dus repede spre băncile din zonă pentru a lua un copil în brațe și a început să se victimizeze și să spună că el doar se plimba cu copilul în zonă.Peste câteva minute a venit și Poliția Română cu numerele de înmatriculare MAI 51759 și MAI 53408, iar de aici a început o scenă demnă de filmele siciliene cu mafioți. Agenții poliției române le-au spus jandarmilor că pot pleca, iar după aceea, fără să pună vreo întrebare în legătura cu situația de la fața locului, l-au legitimat pe Dumitru Paris. Dupa ce el s-a legitimat, le-a spus polițiștilor ce s-a întamplat, moment în care Poliția Română a început să se transforme în apărătorii interlopilor, spunând că ei nu văd nimic în neregulă!!După câteva minute bune de discuții, în care poliția nu dădea niciun semn că îi interesează de faptele semnalate, au început să îl întrebe pe colegul Dumitru Paris, ce caută el lângă secția de votare, deși conform legii candidații au voie să fie prezenți în orice secție de votare. Dumitru Paris le-a indicat polițiștilor articolul din lege, conform căreia are voie să fie în zona secției de votare și le-a spus polițiștilor să îi legitimeze și pe cei care le spuneau oamenilor cu ce candidat să voteze, dar polițiștii au refuzat, spunând că oricum îi cunosc pe aceștia. În acel moment cei doi interlopi au prins curaj și au început să devină agresivi, să îi întrebe cum se numesc colegii noștri care au chemat poliția, (Dumitru Paris și Semiran Abdurefi) și să țipe că ei (interlopii) le vor face plângere penală colegilor noștri.În final, poliția română i-a lăsat pe cei doi interlopi să plece, fără să-i legitimeze și fără să-i întrebe absolut nimic, după care au început să ne acuze pe noi că îi facem să își piardă timpul pe motiv că nu s-a înâmplat nimic, găsindu-le tot felul de scuze absolut halucinante interlopilor. Poliția a refuzat să scrie altceva decât datele personale ale colegului Paris Dumitru și le-a spus că plângerea noastră va fi rezolvată de Jandarmerie, adică de cei cărora le-au spus să plece pentru că se ocupă ei de caz”, a transmis un membru USR-PLUS din Mangalia.