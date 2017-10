Urci beat sau drogat la volan? Scapi doar cu amendă

1

Nicusor e linistit acum

A plecat din tara pe vechiul cod penal, s-a intors exact a doua zi de la intrarea celui nou. Poate sa bea linistit si sa probeze toate intersectiile orasului, sa vada in care se doarme cel mai bine, delapidarea si traficul de influenta nu se mai pedepsesc atat de grav, se da in continuare bolnav si patran si cere clementa, etc. Cand a facut toate astea, era bolnav ? Nu vine pedeapsa da le Dumnezeu, sa ne multumeasca si pe noi, pe lumea asta ? Trec pe la biserica azi si aprind o lumanare, doar ca nu m-am hotarat inca unde o pun, in stanga sau in dreapta ?