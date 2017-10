UPDATE / Turist mort în staţiunea Mamaia. Martorii acuză că ambulanţa a ajuns târziu

2

decedat

Eram in trecere prin mamaia si am vazut pe acest domn la pamant zacand intr-o balta de sange lunea suna disperata la 112 dar in zadar eu m-am uitat la ceas si a trecut 40 min pana a sosit ambulanta cu un echipaj incompetent un sofer care fuma langa ambulanta si 2 fete pana in 25 ani care radeau linga victima nici macar nu sau uitat la el pana nu a venit smud-ul dar vb lui Badea ( traim in romania si asta ne ocupa tot timpul" RUSINE