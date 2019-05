UPDATE / Raport favorabil pentru toți candidații la CCR

UPDATE - Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat, în urmă cu câteva momente, raport favorabil pentru toți candidații la funcția de judecători ai CCR. Pentru acest post s-au înscris șeful SIIJ, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, propuși de PSD, deputatul PNL Ioan Cupșa și avocatul Vlad Ștefan, propus de USR.







***













ACTUALIZARE. Cea de-a doua propunere a PSD pentru funcția de judecător CCR este Gheorghe Stan, șeful Secției pentru Investigarea Magistraților.



Deliorga va fi audiat de comisia juridică de la Senat și apoi va trebui să fie validat prin vot de plenul Senatului.



Și-a depus dosar de candidatură pentru un post la CCR fostul avocat al Poporului, Gheorghe Iancu. Acesta a declarat că dosarul l-a depus nu la Camera Deputaților, ci direct la grupul PSD.



”Eu n-am depus-o (candidatura - n.r.) nici din partea unui partid, nici în nume personal, am depus-o la grupul PSD de la Camera Deputaților”, a explicat Iancu pentru Digi24.ro. Întrebat dacă va fi susținut de PSD la vot, acesta a răspuns: ”Probabil, probabil. Eu n-am auzit nimic, am auzit tot din presă că m-ar susține. Eu l-am depus, dar până la urmă trebuie să te susțină un partid, dacă un partid m-a îmbrățișat asta e foarte bine. Dar eu nu știu treaba asta. Nu mi s-a comunicat de la comisia juridică sau de la grupul PSD că m-ar susține PSD sau comisia juridică va face formele pentru că nu știu când e în discuție, am înțeles că mâine pe la ora 10 și pe urmă e în plen, dar eu treburile astea nu le știu de la cineva de la comisia juridică. E posibil să fie așa, e posibil să nu fie, probabil că o să mă anunțe”, scrie digi24.ro

Judecătorul de la Curtea de Apel Constanța, Cristian Deliorga, este una dintre propunerile PSD pentru cele două mandate de judecător la CCR care devin vacante după plecarea Mayei Teodoroiu și a lui Ștefan Minea. Cristian Deliorga este judecător, a fost procuror și vicepreședinte al CSM.