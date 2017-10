UPDATE / Preacurvie şi desfrâu! PREOŢI DIN CONSTANŢA, FILMAŢI CU PROSTITUATE şi apoi ŞANTAJAŢI

4

Către circarii circului de prost gust !

Totul este circ de prost gust, păcatele au ajuns peste tot : pe orizontala socială și pe verticala socială, adică a cuprins tot, numai Dumnezeu are să pună totul în ordine : corupția,hotia, desfrâul, amantlâcurile, destrăbălarea au atins cote, alarmante, maxime și de ne imaginat, viața imorală în care trăiesc multe familii creștine ortodoxe : fără teama de Dumnezeu, mulți copii abuzați fizic și psihic chiar de proprii părinți, mame care pentru bani, expun copii, videochatului, unii părinți pentru bani și bunuri materiale, vând copii, profesori ori profesoare fac sex cu elevii, criminali la tot pasul, femei ori bărbați abuzați la locul de muncă, sodomia, malahia...., și multe altele care pot fi enumerate, au degradat viața oamenilor și asta de la lipsa de : credință, iubire de Dumnezeu și aproapele, că dacă mergem la biserică, nu mergem pentru preoți ci pentru ca să ascultăm CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU și pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu Domnul Savaot, Maica Domnului și cu toți sfinții bineplăcuți LOR ! Că preoții sunt oameni ca și noi, fiecare cu păcatele lui și cu povara păcatelor sale, așa că, să numai aruncăm cu piatra, că și în noi dacă s-ar arunca cu pietrele, cred că nu-i, am mai putea fi văzuți, ne-ar îngropa definitiv și iremediabil și totodată când scoatem vorbele pe gură, tot pe acolo ne iese și sufletul, așa că maaare grijă când spunem ceva despre cineva, pentru că are să vină o zi când vom da socoteală pentru toate faptele noastre !