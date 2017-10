UPDATE. PERCHEZIŢII / Sirianul care aproviziona piaţa Abator cu ţigări, săltat de mascaţi

UPDATE. PERCHEZIȚII / Sirianul care aproviziona piața Abator cu țigări, săltat de mascați

UPDATE Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Abdul M. Hasan Rahman, cetățean sirian, comandantul M/N Rania H, sub pavilion Togo, a fost reținut fiind acuzat de contrabandă de țigări. „Țigările erau procurate de pe teritoriul Turciei în vederea comercializării în Constanța, în special în piața Abator”, au adăugat anchetatorii.Totodată, la domiciliul suspectului, de pe strada Făgetului, zona stadionului Farul, au fost găsiți doi sirieni de naționalitate kurdă, Alsayed Monir și Hamid Mahmod, aflați ilegalt în țara noastră.„Din probele administrate în cauză s-a stabilit că cei doi transfugi au intrat în mod separat în România, din Bulgaria, în luna octombrie 2014, fiind victimele infracțiunii de trafic de migranți - faptă săvârșită de cetățeni străini neidentificați”, au adăugat procurorii.Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofițeri din cadrul Serviciului Imigrări Constanța și ofițeri specializați din cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au desfășurat o acțiune specifică pentru destructurarea unei grupări infracționale, specializată în contrabanda cu țigări și care era coordonată de căpitanul unei motonave, un cetățean sirian.La începutul lunii octombrie, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au inițiat un complex de măsuri informativ-operative, în vederea destructurării unei grupări infracționale specializată în contrabanda cu țigări, coordonată de cetățeanul sirian Abdul R., în vârstă de 51 ani, comandant al unei motonave.Anchetatorii au stabilit că cetățeanul sirian achiziționa țigări de contrabandă din Istanbul și le aducea în Portul Constanța, de unde erau preluate de doi români, care le vindeau apoi într-o piață din Constanța, pentru a obține profit.Luni, 20 octombrie, când nava Rania H a intrat în Portul Constanța, s-a procedat la supravegherea activității comandantului navei și a persoanelor suspecte. Miercuri, 22 octombrie, în urma documentării activității infracționale a celor în cauză, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofițeri din cadrul Serviciului Imigrări Constanța și ofițeri specializați din cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au efectuat percheziții în cinci locuri din municipiul Constanța, fiind descoperită cantitatea totală de 45.440 țigarete, mărcile FAST RED și L&M.Totodată, la una dintre adrese, care era reședința comandantul motonavei, au fost depistați doi cetățeni sirieni, M.A., de 38 ani și M.H. de 32 ani, care nu dețineau documente legale de intrare în România.Joi, 23 octombrie, comandantul navei a fost reținut pentru 24 de ore pe baza ordonanței emise de procuror, urmând a fi prezentat astăzi, Judecătoriei Constanța cu propunere de arestare preventivă. Acesta este anchetat pentru contrabandă țigări, facilitarea șederii ilegale în România și trecerea frauduloasă a frontierei de stat.