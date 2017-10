UPDATE. Percheziţii la Academia Navală "Mircea cel Bătrân". Au luat profesorii şpagă pentru a-i promova pe studenţi la restanţe?

9

"Nu vedeti ca sunteti proaste amandoua?"

1. Dl. UMC este doar o alta cutra care vea sa bage fitile ca anonim cu masca UMC; baietii in competirie din aceeasi institutie isi dau la gioale in public; 2. a-mirabilis are profilul unui 'prof' de la AN care are ca sarcina de propaganda influentarea presei locale, "fratica"; 3. fostul 'student' la AN este de fapt un prof ratat care nu stie cum sa mai manance diverse chestii; 4. Murphy vorbeste de matematica, Moisil si Coanda, insa numara gresit numarul de 'i' din 'sti'; sunt la putere sfertodoctii care stiu "Simfonia Bucuriei" fiindca o fluiera un vecin care sta pe buda dimineata si ei o asculta impreuna cu sunetele de toba scoase de vecin prin alte cele parti... Idee: AN a fost, a ramas si va fi un stat in stat in care DNA nu intra fiindca este baza NATO, iar ceea ce am auzit ca se intampla acolo pare incredibil... Mai vorbim... ca altceva oricum nu se va intampla acolo...