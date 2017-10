3

Un subom-liberabiat din gashkk paturiciului muribund

Din barca bashitlerista in care...timonierabiat a fost Bok, piticul-buclucas-magharizat de trista amintire, subomul nebun Balan a sarit in cea liberabiata, pentru a scapa de...tentaculele caracatitei justitiaroide basitleriste("justitie" ce'i loveste pe inamici, dar ii protejeaza pe...ciocanitoristii-pedeliberabiati ai vamesului arhicriminal Bleaga); salt ce l'a ajutat sa fie...reales de sulimea-'nnebunita de saracie. Balan e primagar liberabiat din famiglia Beloaicei din Karamurat; singura "politica" pe care'o promoveaza psihopat-sociopatii "edili", fiind ce a crimei funciare generalizate - vezi cazul din Karamurat in care Tziganca-moldoveanca greco-tziganizata a...improprietarit o gashka de "Aromani", cu pamant in mijlocul padurii; pamant pe care nebunii au ridikat o carciuma si o gogoserie - simbol al kkapIUDAlismului rromarlanesc. DNA-ul ar trebui s'o colinde si pe nebuna Iako-bitch din Gradina; psihopata ce a inhatat, literal, tot pamantul satenilor, devenind cea mai...bokkta muiere jigano-pesedista. --- Ca sa intelegeti cata nebunie exista in Nebunistanul uslamist, urmariti PROCESUL Mazare-Constantinescu-angajati din "primaria" Kustendge; cel in care dilii...alesi sunt acuzati de fraude funciare de nedescris. "Procesul" a inceput in 2008, in aceste zile trebuia sa fie o infatisare, dar a fost...amanata pentru Februarie. --- A devenit imposibil sa mai spui ca esti Roman!! In strainatate, la auzul cuvantului "roman", oamenii se ingrozesc! Iar "acasa", in bantustanul Satanelor uslamiste, daca un Roman ridica fruntea din tarana, este...eutanasiat de hingherul(neoseKurist-maskat) Rromarlan-caine rabiat!