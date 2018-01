UPDATE. Pedofilul din Bucureşti A FOST PRINS. Acesta este AGENT DE POLIŢIE

UPDATE. Pedofilul din București A FOST PRINS. Acesta este AGENT DE POLIȚIE

Ştire online publicată Luni, 08 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE: Se pare că polițistul-pedofil Eugen Stan a violat o fetiță în anul 2012, tot în sectorul 6. Anul trecut a încercat să violeze o femeie care a făcut scandal la sediul Poliției Rutiere din Udriște, la Brigada Rutieră. Din acest motiv colegii îi spuneau „violatorul”. El a recunoscut că este cel care a atacat în urma cu doi ani două fetițe in lift.UPDATE: Potrivit unor informații Digi24, pedofilul este agent la Poliția Rutieră. Bărbatul a fost audiat toată noaptea și și-a recunoscut fapta. El ar fi, de asemenea, autorul unor fapte de pedofilie, din 2015.Agentul,, în vârstă de 46 de ani, a fost depistat duminică seară, iar cel mai probabil urmează să fie emisă o ordonanță de reținere pe numele acestuia. Colegii săi au fost cei care l-au recunoscut și au anunțat poliția.Evaluarea psihologică se face la fiecare 3 ani în cadrul Poliției, iar pentru cei care conduc autovehicule, evaluarea se face anual.UPDATE: Suspectul are 46 de ani, este divorțat, are doi copii, este de peste 10 ani în poliția română și le-a declarat polițiștilor că „de ani de zile iubesc copiii”.UPDATE: Pedofilul din Drumul Taberei a fost recunoscut de colegii săi de la Brigada Rutieră din Capitală. Acesta este agent la Poliția Rutieră din București.UPDATE: Din primele informații, bărbatul și-a recunoscut vina în fața polițiștilor.Polițiștii l-au reținut în această dimineață pe pedofilul din București. Oamenii legii desfășuraseră o acțiune de amploare pentru a-l găsi pe bărbatul acuzat că a agresat sexual doi copii vineri dimineața, în cartierul Drumul Taberei din București.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au fost efectuate investigații într-un perimetru extins - 50 de străzi, dintre care nouă principale, și aproximativ 200 de blocuri.Potrivit Biroului de presă al Serviciului de Telecomunicații Speciale, până ieri la ora 14:08, fuseseră primite 46 de apeluri telefonice la 112 de la persoane care au vrut să ofere informații despre persoana căutată.Polițiștii au audiat 10 bărbați, însă niciunul dintre ei nu s-a dovedit a fi suspectul.Au fost identificate alte 25 de camere de supraveghere video în perimetrul de interes, imaginile fiind ridicate în vederea exploatării.