UPDATE. OFIŢERUL DIN TRUPELE SPECIALE, TĂIAT CU SABIA ÎN TIMPUL PERCHEZIŢIILOR, ÎN STARE GRAVĂ LA TERAPIE INTENSIVĂ

UPDATE. OFIȚERUL DIN TRUPELE SPECIALE, TĂIAT CU SABIA ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR, ÎN STARE GRAVĂ LA TERAPIE INTENSIVĂ

Ştire online publicată Marţi, 05 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ofițerul din trupele speciale, care a fost rănit grav cu o sabie, în această dimineață, în timpul unor percheziții la Rădăuți, și care a stat în comă indusă, ar fi murit, se arată pe pagina de Facebook "Polițiștii au umor"."Cu tristețe vă anunț că Ciprian, colegul nostru lovit în această dimineață cu o sabie de un individ a decedat azi 05.12.2017, acum aproximativ 30 de minute. Odihnește-te în pace, drag coleg, mergi în Rai, în Iad ai stat destul. End of watch 05.12.2017.".Un ofițer din trupele speciale a fost rănit grav cu o sabie marți dimineață, în timpul unor percheziții la Rădăuți. Polițistul se află la spital, în comă indusă, scrie romaniatv.netAgentul-șef adjunct Dan Ciprian Sfichi a fost rănit grav la cap și la braț, fiind în stare gravă, potrivit Monitorul de Suceava. El a fost adus la Spitalul Județean Suceava și urmează să fie dus cu un elicopter la București. Conform primelor informații, agresorul ar fi Alexandru Huțuleac, cercetat într-un mare dosar de trafic de droguri al procurorilor DIICOT. În vara anului trecut, acesta a fost și arestat preventiv în acest dosar. Alexandru Huțuleac este considerat de procurorii DIICOT unul din principalii dealeri de droguri din zona Rădăuți.Percheziția a avut loc în jurul orei 6.15. Polițiștii a pătruns în apartamentul din Rădăuți al lui Huțuleac în forță, spărgând ușa. Imediat ce a pătruns în casă, polițistul a fost atacat și lovit cu sabia în cap. El a încercat să se apere cu brațul, însă nu a reușit să-și protejeze capul.În dimineața zilei de 5 decembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceva au desfășurat o acțiune pentru destructurarea unei grupări infracționale, fiind efectuate 8 percheziții domiciliare.La una dintre locuințele percheziționate, în Rădăuți, una dintre persoanele vizate a atacat și rănit, cu o sabie, pe colegul nostru, agent șef adjunct de poliți Sfichi Dan Ciprian, din cadrul Serviciului pentru acțiuni Speciale Suceava, rănindu-l foarte grav la cap și braț.În acest moment, polițistul se află la Spitalul Județean Suceava, pentru investigații.Bărbatul în cauză a fost imobilizat, cercetările fiind continuate, sub coordonarea procurorului de caz.Acesta a fost arestat, tot într-o cauză instrumentată de Brigăda de Combatere a Criminalității Organizate Suceva, la data de 13 iulie 2016, pentru trafic de droguri, fiind ulterior pus în libertate sub control judiciar după 30 de zile, iar în octombrie 2017 a fost ridicat și controlul judiciar, de către instanța de judecată.Poliția Română a transmis, în urmă cu puțin timp, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, că agentul șef adjunct de poliție Sfichi Dan Ciprian, de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava, a fost grav rănit în această dimineață."Suntem alături de colegul nostru, agent șef adjunct de poliție Sfichi Dan Ciprian, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, care, în această dimineață, a fost rănit foarte grav, la cap și braț, în timpul unei misiuni. Să ne rugăm cu toții ca Ciprian să ducă misiunea până la capăt, si sa se întoarcă în rândurile noastre sănătos!", este mesajul Poliției Române.În momentul în care a fost atacat, polițistul participa la percheziții în Rădăuți.Polițistul se află la spital, starea sa fiind evaluată pentru a se stabili dacă este necesar să fie transportat la un spital din Capitală.