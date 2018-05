UPDATE / Oasele găsite sub cada unei garsoniere sunt vechi de 30 de ani!

Joi, 19 Aprilie 2018

Ancheta în cazul oaselor descoperite sub cada unei garsoniere din localitatea gorjeană Bâlteni este abia la început, dar investigatorii au emis deja o primă ipoteză. Oasele, printre care ar fi și multe de origine animală, sunt vechi de peste trei decenii, adică cam de când a fost construit imobilul. Acum, polițiștii gorjeni încearcă să refacă numărul tuturor proprietarilor care au deținut respectiva locuință, scrie libertatea.roInițial, s-a crezut că osemintele de sub cadă ar aparține unui copil, însă la o primă examinare făcută chiar la fața locului de specialiștii de la Serviciul de Medicină Legală Gorj s-a depistat că în grămada de oase lăsată sub cada garsonierei sunt și resturi care pot proveni de la animale.Oasele, expertizate antropologic”E vorba de oase mici, foarte vechi. Unele sunt de origine animală, dar în cazul altora nu ne-am putut pronunța pentru că sunt deteriorate, deformate de trecerea anilor și de condițiile în care au stat acolo. Nu erau puse într-o pungă sau într-o cutie, ci formau o grămăjoară sub cada din baia garsonierei. La o primă estimare, oasele sunt vechi de peste 30 de ani, adică de când e construit blocul. Expertiza antropologică ne va confirma științific ce fel de oase sunt”, ne-au dezvăluit surse judiciare.Poliția îl caută pe primul proprietar al garsoniereiPână când legiștii se vor pronunța din punct de vedre științific asupra originii oaselor de sub cada garsonierei, judiciariștii gorjeni încearcă să refacă numărul proprietarilor care au deținut respectiva garsonieră. Ultimul cumpărător este un bărbat care acum o lună a cumpărat locuința și a vrut să-i aducă unele îmbunătățiri. Așa a făcut descoperirea și a dat alarma.”Polițiștii au declanșat o anchetă prin care să ajungă până la primul proprietar având în vedere că oasele sunt vechi de vreo 30 de ani. Cele trei blocuri din centrul localității Bâlteni au fost construite cam în aceeași perioadă. În rest, în zonă sunt numai case. Luăm, în calcul chiar și faptul că muncitorii care au lucrat la construcția blocului au mâncat și au lăsat resturile acolo pentru că vorbim și de oase de origine animală. În acest moment varianta legată de oseminte ce ar aparține unui copil nu se confirmă”, au explicat aceleași surse.sursa: libertatea.ro