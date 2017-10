UPDATE - O TONĂ DE CARNE EXPIRATĂ, RIDICATĂ DE POLIŢIŞTI DINTR-UN MAGAZIN DIN CONSTANŢA

UPDATE - O TONĂ DE CARNE EXPIRATĂ, RIDICATĂ DE POLIȚIȘTI DINTR-UN MAGAZIN DIN CONSTANȚA

Polițiștii constănțeni l-au reținut pe o perioadă de 24 de ore pe administratorul magazinului unde a fost descoperită carne expirată.Bărbatul este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, iar în cursul zilei de miercuri, polițiștii au efectuate șapte percheziții ocazie cu care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor documente contabile ale societatii , alte inscrisuri , unitati de calculator , telefoane mobile , sumele de 9.900 euro si 3950 lei.Oamenii legii spun că D. RAZVAN, cercetat pentru savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala, in forma autoratului, instigarii, complicitatii si participatiei improprii, inselaciune, falsificare de instrumente oficial, folosire de instrumente false, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii.În acest dosar sunt cercetate și alte persoane: C. DANIELA VIOLETA , sub aspectul savirsirii infractiunilor de evaziune fiscala, in fosma autoratului si complicitatii, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, fals in declaratii; B. CRISTINA, sub aspectul savirsirii infractiunilor de evaziune fiscal, emitere de file de CEC fara disponibil la tras, fals privind identitatea, folosirea instrumentelor oficiale; P. MARICICA, sub aspectul savirsirii infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune, cesiune fictiva de parti sociale; S. MARIAN, sub aspectul savirsirii infractiunii de falsificare de instrumente oficiale; I. SENOL, sub aspectul savirsirii infractiunii de evazine fiscala; S. DANIEL, sub aspectul savirsirii infactiunii de falsificare de instrumente oficiale.De asemenea, față de C. Daniela Violeta a fost dispusă măsura controlului judiciar.„În fapt D. RAZVAN, in calitate de administrator al unei SC in perioada 2007-2009, s-a sustras de la plata de la bugetul de stat cu suma totala de 128.657 lei, reprezentind T.V.A si impozit pe profit. De asemenea, in cursul anului 2009, D. RAZVAN a procedat la falsificarea instrumentelor oficiale constind in stampile, instrumente oficiale pe care le-a utilizat pentru a crea aparenta de legalitate a carnii si a produselor din carne cu care s-a aprovizionat in calitate de reprezentant al S.C. Ulterior, in cursul anului 2013, sus-numitul, in calitate de administrator, a refuzat sa puna la dispozitia organelor fiscale documentele financiar contabile ale firmei, in vederea efectuarii inspectiei fiscale. Avind in vedere refuzul predarii documentelor contabile, in urma efectuarii unei perchezitii domiciliare la sediul social al firmei a fost identificate peste 400 de inscrisuri contrafacute prin scanare de catre D. RAZVAN, reprezentind certifificate de sanatate publica falsificate, in scopul crearii unei aparente de legalitate a provenientei marfurilor (carne si produse din carne), cu care societatea s-a aprovizionat. Totodata, au mai fost identificate o stampila falsificata, precum si un contract falsificat de inchiriere spatiu comercial. Ulterior, organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin neinregistrarea contravalorii marfurilor vindute in suma totala de 200.739, 35 lei . Avind in vedere persistenta infractionala a inculpatului D. RAZVAN , care a desfasurat activitate comerciala in conditii ilicite in numele si pe seama a 3 S.C., s-au solicitat autorizatii de perchezitii domicilare la sediul social si puncte de lucru ale unei S.C., aceasta a fost declarata inactiva ca urmare a neindeplinirii obligatiiilor declarative cu privire la taxele si impozitele datorate bugetului de stat, societatea nedepunind bilanturi contabile anuale pentru perioada 2011-2014 . Mai mult, incepind cu anul 2013 , aceiasi S.C. avea obligatia sa se inregistreze ca platitor de TVA, existind indicii ca persoana juridica s-a sustras de la plata taxei pe valoarea adaugata prin nedeclararea veniturilor realizate. Totodata, incepind cu data de 02.02.2016, societatea solicitase la D.S.V.S.A Constanta anularea autorizatiilor de inregistrare sanitat veterinara pentru pentru doua puncte de lucru situate in Piata Tomis III Constanta, mentionindu-se in mod explicit ca activitatea S.C. s-a inchis.”, au precizat oamenii legii.Ancheta a fost atent coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta.