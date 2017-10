UPDATE: Militarii MORŢI în Afganistan erau din Constanţa / VIDEO

1

Condoleante familiilor indoliate

Dumnezeu sa-i odihneasca in pace, au mers acolo sa-si salveze familiile de la saracie, asta este in capitalismul salbatic aplicat fara mila in Romania de capitalistii fomisti ai lumii....cred ei - capitalistii fomisti ai lumii - ca vor merge in mormant cu averile lor acumulate pe spinarea tarilor sarace ?....toti, dar absolut toti vom merge la moarte cu mainile goale !!! Unde au adus tara Iliescu , Constantinescu si Basescu ?...Aici !!!..... in total avem 23 de militari romani morti in afara granitelor tarii. Oare de ce ?....Ceausescu spunea : " neamestecul in treburile interne ale altor state "....oare avea dreptate ?....