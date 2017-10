UPDATE / Mesajul tânărului din Mangalia, care s-a sinucis: "Să nu-ţi fie frică de moarte, nu doare la fel ca viaţa!"

1

Bietul de el

Omule, ti-ai luat viata pentru o PANARAMA. Ea traieste bine mersi, se bucura de viata, tu putrezesti degeaba. Panaramele nu trebuie sa ne faca pe noi barbatii. Asa ceva nu merita, pentru nimic in lume. Vin fette care te pot face mult mai fericit si apoi vei gandi la momentele acestea de cumpana razand. Ideea este sa fii tare si sa lasi timpul sa te vindece. O viata ai in acest univers sau de la D-zeu. Traieste-o, nu intra in pamant inainte ! Dumnezeu sa te ierte, ai avut un suflet mare si foarte incarcat. Acele femei care distrug suflete nu merita decat regulate in C*R si nimic altceva.