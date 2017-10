UPDATE / MARINAR CONSTĂNŢEAN DE 36 DE ANI, MORT ÎN CONDIŢII SUSPECTE, LA BORDUL UNEI NAVE DIN SINGAPORE

UPDATE / MARINAR CONSTĂNȚEAN DE 36 DE ANI, MORT ÎN CONDIȚII SUSPECTE, LA BORDUL UNEI NAVE DIN SINGAPORE

Agenția Maritimă Malaysiană a primit o cerere, printr-un centru de la Kuala Lumpur, pentru ca trupul său să fie transportat la un spital, pe cale aeriană.”Agentul navei a contactat inițial Lauban, însă spitalul de acolo nu dispune de echipament adecvat", a declarat adjunctul șeful poliției districtuale, Chandra, citat într-un comunicat. "Stelian a fost adus apoi aici cu un elicopter al Forțelor aeriene, pentru a primi tratament la Spitalul Regina Elizabeth”, adaugă el.Decesul constănțeanului a fost confirmat la ora locală 15:00 (10:00, ora României), la sosirea în terminalul 2 al Aeroportului Internațional Kota Kinabalu. Moartea inginerului este învăluită în mister deocamdată. O autopsie pentru stabilirea cauzei morții va avea loc azi.Poliția nu a fost în măsură să ia declarații de la cei 15 membri ai echipajului, deoarece nava și-a continuat drumul către Shekou, în China. Constănțeanul era ofițer 3 al navei Berge Bulk Maritime Pte Ltd din Singapore. El a început să lucreze pentru companie în urmă cu doar o săptămână. Site-ul borneopost.com precizează că marinarul constănțean ar fi căzut și a murit în urma unei lovituri la cap.XXX- Un marinar român aflat la bordul navei mineralier „Berge Artic”, sub pavilion Panama, a decedat în urma unui accident de muncă, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor:- Conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor a venit cu noi precizări în cazul navigatorului decedat. „Stelian Mevlit, ofițer 3 mecanic, în vârstă de 36 de ani, angajat pe nava „Berge Artic”, sub pavilion Panama, a decedat ieri, la bordul navei. După primele informații, acesta ar fi suferit un accident. A fost depus la spitalul din Kota Kinabalu la medicina legală. Mâine vom afla cauza exactă a morții. Ministerul Afacerilor Externe, prin serviciul consular roman din Malaiezia este în legătură cu noi, cu autoritățile, cu soția și medicii spitalului. Ofițerul era căsătorit și nu avea copii. SLN a transmis condoleanțe familiei. Soția a fost anunțată despre decesul soțului încă de ieri de agenția de crewing prin care a plecat navigatorul. Formalitățile de repatriere au început și se va acționa cu toată celeritatea pentru o cât mai urgentă repatriere a corpului neînsuflețit. Stelian Mevlit nu era membru ITF, dar asigurăm familia de sprijinul SLN – ITF, ca de obicei în aceste cazuri.”