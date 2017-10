UPDATE - IPS Teodosie este urmărit penal pentru fapte de corupţie

UPDATE - IPS Teodosie este urmărit penal pentru fapte de corupție

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie Snagoveanul este urmărit penal pentru fapte de corupție. Avocata acestuia, Maria Vasii, citată de Mediafax, a declarat, azi, că IPS Teodosie este urmărit penal pentru fapte de corupție, în dosarul din 2009 în care este acuzat că ar fi luat mită, cauză care inițial a fost închisă de procurori, dar acum a fost redeschisă întrucât au apărut noi date.Maria Vasii a spus că IPS Teodosie nu este vinovat, însă anchetatorii au stabilit că există date și indicii noi în acel dosar, care au dus la infirmarea soluției inițiale și la redeschiderea cauzei. Avocata a adăugat că alte două persoane urmează să fie puse sub acuzare în dosarul de corupție.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, la ieșirea de la DNA, că a fost audiat în dosarul în care a mai fost cercetat pentru că ar fi luat mită de la un reporter ca să îl ajute să se înscrie, în 2009, la Facultatea de Teologie de la Universitatea "Ovidius" din Constanța. Înalt Preasfințitul Teodosie a precizat că dosarul din 2009 a fost redeschis și acum procurorii l-au citat pentru a fi audiat din nou.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de:PETRESCU TEODOSIE, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Univesității Ovidius Constanța și arhiepiscop al Tomisului, sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de luare de mită și instigare la fals intelectualCHIRILUȚĂ BOGDAN FLORIN, inspector de protocol la Arhiepiscopia Tomisului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mităÎn cursul lunii martie 2009, suspectul Petrescu Teodosie, în calitate de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Univesității Ovidius Constanța și arhiepiscop al Tomisului, a primit de la o persoană denunțătoare suma de 850 de euro prin intermediul suspectului Chiriluță Bogdan Florin, inspector de protocol la aceeași arhiepiscopie, precum și promisiunea unui împrumut în cuantum de 5.000 de euro, pentru ca, în schimb, să faciliteze înscrierea persoanei denunțătoare ca student în cadrul facultății și hirotonisirea ca preot.Totodată, suspectul Petrescu Teodosie i-a cerut unei persoane din anturajul său să întocmească o recomandare și o comunicare antedatate, cu data 10.09.2008, necesare pentru înscrierea persoanei denunțătoare la cursurile facultății, în sesiunea septembrie 2008, iar persoana care a redactat actele a primit, în schimbul acestor servicii, suma de 400 de lei și o sticlă de băutură alcoolică.La data de 12 septembrie 2014, persoanelor sus menționate li s-au adus la cunoștință calitatea de suspect și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de o altă persoană, despre care, raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.