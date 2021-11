UPDATE: Incendiu la Spitalul de Boli Infecţioase din Ploiești. Doi pacienți au murit, 18 evacuați

Menționăm că, în conformitate cu ultimele informații primite de la reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, unitatea sanitară nu are autorizație la incendiu.” arată o informare de presă a Ministerului Sănătății.

-----

UPDATE: Premierul Florin Cîţu a declarat, conform unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului României: ”Din păcate, astăzi a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, la o secție suport Covid-19. Doi pacienți au murit, iar o infirmieră a suferit arsuri. Transmit condoleanțe familiilor celor doi pacienți. Infirmiera este transferată la Spitalul Floreasca, unde va fi tratată. A fost activat planul roșu, am fost în permanentă legătură cu secretarul de stat Raed Arafat și cu ministrul Sănătății, Cseke Attila, pentru a mă asigura că avem locuri pentru pacienți, 15 dintre ei au fost transferați. Vom vedea care este cauza incendiului, o anchetă a început. Astfel de tragedii nu trebuie să se mai repete! Am cerut de fiecare dată ca spitalele să fie pregătite pentru valul 4, să existe avizele necesare, instalațiile de oxigen să fie controlate. Ne confruntăm cu o suprasolicitare a sistemului medical din cauza valului 4 și toți cei implicați trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile pentru siguranța pacienților! Și repet: singura soluție prin care putem lua presiunea de pe spitale este să ne vaccinăm în continuare.”

-----

UPDATE: Consiliul Județean Prahova a alocat Spritalului Județean de Urgență Ploiești, cea mai mare unitate medicală din județ, unde sunt preluați și tratați cei mai mulți și cele mai grave forme ale pacienților cu SARS-CoV2, suma de 37,312 milioane lei în acest an, anunță Prefectura Prahova.

Din această alocare bugetară, 22,525 milioane au fost direcționate pentru funcționarea spitalului, iar 14,787 milioane de lei au mers către investiții (aparatură și reparații capitale), precizează un comunicat al instituției.

Ultima alocare, în valoare de peste patru milioane de lei, a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului Județean, din data de 29 septembrie, fiind direcționată pentru gestionarea noului val al pandemiei de Covid-19 și achiziția de aparatură medicală.







Prefectura spune că la spital au fost realizate lucrări de renovare, instalația electrică era nouă și verificată, iar rampele de oxigen au fost montate anul trecut, înainte de declanșarea celui de-al treilea val pandemic.







------







UPDATE: Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost dechis în urma incendiului de la spitalul Ploiești în care au încetat din viață doi pacienți, iar o infirmieră a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului.







Doi bărbați, de 74 și 75 de ani, au încetat din viață înttr-un incendiu care a avut loc în această dimineață la spitalul suport COVID din Ploiești. 15 pacienți au fost evacuați la Spitalul Județean Ploiești. O angajată a spitalului, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, a fost transferată la Spitalul Floreasca din București.







Incendiul s-a manifestat într-un salon de la parterul clădirii, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.







-----







Alarma s-a declanșat în jurul orei 4.16 dimineaţa când un apel la 112 anunța un incendiu la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti. Din primele informaţii focul a izbucnit la parterul unității, potrivit Antena 3.







Imediat la faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 desc și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari. Pentru această misiune a fost declanșat Planul Roşu de Intervenție.







Doi bărbaţi în vârstă de 74 şi 75 de ani au murit, iar alți 18 pacienți au fost evacuaţi din secţia COVID de la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti.







Din primele informaţii, incendiul ar fi izbucnit chiar de la instalația de oxigen la care erau conectați cei doi pacienți care au murit carbonizați.







Potrivit directorului Serviciul Ambulanța Prahova Mădălin Ipatie, o asistenta care a încercat să ajute a suferit arsuri pe 40% din corp, aceasta fiind transportată la București. Pe secția COVID erau 21 de pacienți, 16 dintre ei au fost evacuați, iar 3 pacienți au refuzat transportul la spital.







Șeful DSU, Raed Arafat a ajuns la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti şi a coordonat intervenţia.







Pacienţii evacuaţi au fost transferați la UPU Ploieşti

„Nu este un spital al primăriei Ploieşti. Am ajuns acolo, că am fost informat şi mi se pare normal să mergem acolo să dăm o mână de ajutor. Sper cu această ocazie să se înțeleagă că a face spitale noi, cu circuite noi nu este un moft", a spus pentru Antena 3 primarul din Ploieşti Andrei Voloşevici.







„Secţia era nouă, este o secţie renovată de pediatrie cu instalație nouă şi verificată, iar rampele de oxigen sunt montate anul trecut înainte de valul 3. Personalul instruit, ca dovadă s-a intervenit imediat. Într-o fracţiune de secundă, dumnezeu ştie, s-a mișcat patul, s-a frecat de ceva şi o scânteie de oxigen. Erau şi detectoare de oxigen. Probabil bolnavul şi-a scos masca.







Incendiul izbucnit joi dimineaţă la Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti, unitate suport COVID, a fost lichidat la această oră, iar autorităţile au început transferul pacienţilor către Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).







Potrivit sursei citate, incendiul s-a manifestat într-un salon de la parterul clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi.







Ce spune Ministerul Sănătății

În secția exterioară de boli infecțioase a Spitalului Județean Ploiești, unde în acestă dimineață a avut loc un incendiu soldat cu două victime, se aflau internați 20 de paciență, anunță Ministerul Sănătății.







Ministerul spune că 16 persoane sunt evacuate și transferate către Spitalul Județean Ploiești (15 pacienți și un cadru medical).







Este și o victimă care este transferată la Spitalul de Urgență Floreasca și care are arsuri pe o suprafață de sub 50% din suprafața corporală, conform primelor evaluări. Ceilalți pacienți sunt stabili și vor fi evaluați în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești.







Ministrul Sănătății, Cseke Attila ține legatura cu Raed Arafat, șeful DSU, mai spune comunicatul ministerului.







Bogdan Nica, directorul SJU Ploieşti, primele declarații

UPDATE: ”Nu la instalaţia de oxigen se pare că s-a produs nenorocirea, ci probabil a fost o defecţiune, fie la un aparat, un pulsoximetru, fie faptul că patul a fost mişcat, bolnavul era foarte agitat, s-a mişcat patul şi probabil s-a produs o scânteie între pat şi parchet. Se întâmplă. Într-o atmosferă cu oxigen... erau doi bolnavi cu CPAP (măşti de oxigen - n.r.) acolo, cantitate mare de oxigen... E un risc asumat când tratezi cu cantităţi mari de oxigen, la orice mică scânteie sau chiar spontan, spun specialiştii, se poate aprinde oxigenul”, a explicat Nica.







Întrebat despre momentul în care o infirmieră a suferit arsuri, Nica a spus că, din ceea ce au relatat colegii, rezultă că femeia încerca să îi pună masca de oxigen unui bolnav foarte agitat, moment în care patul s-a mişcat şi s-a produs o flamă.







"În timp ce încerca să îi repună masca bolnavului, care era foarte agitat şi atunci s-a mişcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul şi după aia au intervenit cu extinctoare în salon. A venit şi ISU în 10 minute şi incendiul s-a stins în trei minute. Practic era localizat la un singur salon. Asta mi-au spus colegii mei, mai departe, specialiştii şi anchetatorii vor stabili exact cauzele", a spus managerul unităţii sanitare.







El a arătat că, la un control efectuat în lua februarie, ISU a depistat nereguli care au fost remediate în proporţie de 90%, fiind redepusă documentaţia pentru obţinerea avizelor necesare.







"Există autorizaţie parţială, pentru că a trebuit să modificăm documentaţia. (...) Absolut niciun spital din Prahova nu e în regulă, pentru că sunt necesare investiţii foarte mari. (...) Noi am remediat cam 90 şi ceva la sută, am redepus documentaţia, şi asta de aici era în lucru. (...) Instalaţia electrică atât la nord, cât şi aici este nouă. Nu am avut (...) niciun fel de probleme în ultimul an", a mai declarat Bogdan Nica.







Salonul în care s-a produs incendiul avea uşă către exterior, iar încăperea era ventilată periodic, conform instructajelor, susţine directorul SJU Ploieşti.







"Acest salon avea şi uşă către exterior care se deschidea periodic şi se deschid periodic. Există un instructaj pe care l-am făcut cu tot personalul şi de aia sunt mirat de ce s-a întâmplat pentru că aici era cel mai bun personal şi aici se respectau... şi nu numai aici, în toate secţiile, absolut toate măsurile. Ca dovadă, am avut 387 de bolnavi la un moment dat, cu cantităţi imense de oxigen, am depăşit 10.000 de litri de oxigen pe zi plus butelii, şi nu s-a întâmplat absolut nlic. Aveam senzori de oxigen şi aici", a mai spus Nica.







------







Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, medicul Bogdan Nica, a declarat joi, după incendiul izbucnit la Secţia de Boli Infecţioase, că instalaţia electrică era nouă şi verificată, iar unitatea dispunea şi de detectoare de oxigen.







"Secţia era nouă, este secţia renovată de Pediatrie, instalaţia electrică nouă şi verificată, rampele de oxigen sunt montate anul trecut înainte de valul 3. Personalul instruit, ca dovadă că a intervenit imediat, dar o fracţiune de secundă... Dumnezeu ştie. S-a mişcat patul, s-a frecat de ceva şi o scânteie de oxigen... Erau şi detectoare de oxigen, erau absolut toate cele necesare, dar probabil bolnavul şi-a smuls masca şi oxigenul s-a dus în aer. Asta vor determina specialiştii", a spus Nica, potrivit Agerpres.







Cseke Attila: Incendiul a avut loc într-o secție care fusese renovată

Incendiul de la Spitalului Județean Ploiești a avut loc într-o secție care fusese renovată, a declarat joi dimineață Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății. Ministrul nu a confirmat informațiile apărute la fața locului privind unele probleme care ar fi afectat instalația de oxigen, scrie Mediafax.







„Nu există o asemenea informație în acest moment. Evident, aici, la fel ca la celelalte cazuri, ancheta probabil penală va stabili exact circumstanțele în care s-a produs acest incendiu. Vorbim de o secție renovată de curând care, din primele informații, ar avea și autorizație de la ISU. Evident, această informație va trebui verificată. Toate circumstanțele în care s-a produs acest incedniu vor trebui verificate”, a declarat la Digi24 ministrul Sănătății.







Raed Arafat: Incendiul a fost stins în trei minute. O infirmieră, arsuri pe 40% din suprafața corpului

"Era o infirmieră în salon când a început incendiul. Din păcate, femeia respectivă este cu arsuri de 40%. Urmează să fie mutată la Bucureşti, la Spitalul Floreasca", a spus Raed Arafat.







Întrebat dacă infirmiera respectivă a încercat să stingă incendiul, Arafat a răspuns că stingătoarele au fost folosite. Şeful DSU a precizat că incendiul a fost anunţat la ora 4:15, iar echipele de intervenţie a ajuns la faţa locului în zece minute, incendiul fiind lichidat în trei minute.







De asemenea, Arafat a arătat că s-a luat decizia ca celelalte pavilioane ale secţiei să nu fie evacuate, pentru că nu au fost afectate de eveniment. Există însă o problemă cu furnizarea căldurii, instalatorii lucrând pentru rezolvarea situaţiei.