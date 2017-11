UPDATE. INCENDIU LA CITY PARK. Mai multe persoane au fost evacuate

UPDATE: "Incendiul a izbucnit în unul dintre spatiile comerciale din cadrul City Park, în afara programului de funcționare a mallului, dupa ora 22.00, în acel moment singurii clienti prezenti în centrul comercial fiind în incinta cinematografului. Toate sistemele de siguranță ale centrului comercial au functionat corespunzator, alarma de incendiu declansandu-se imediat, iar echipa mall-ului a reactionat prompt in sesizarea autoritatilor si evacuarea in siguranta a clientilor. Incendiul a fost stins in scurt timp. Mentionam ca nicio persoana nu a fost pusa in pericol. In acest moment, ne asiguram ca toate masurile sunt luate pentru ca centrul sa-si poata primi maine clientii in conditii optime. Siguranța clienților City Park este o prioritate pentru noi, astfel că reprezentanții centrului comercial vor continua să monitorizeze toate aspectele care țin de protecția celor care îi trec pragul", au precizat reprezentanții City Park Mall Constanța.Personalul magazinelor din City Park Mall a fost evacuat ca urmare a unui incendiu la care au intervenit mai multe echipaje ISU Dobrogea. Din fericire nu au fost înregistrate victime până în acest moment.