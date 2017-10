UPDATE. Gabriel Oprea poate fi urmărit penal

UPDATE - Senatorii au aprobat, azi, solicitarea DNA de încuviințare a începerii urmăririi penale împotriva senatorului UNPR, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, acuzat de abuz în serviciu, decizia fiind luată cu 102 voturi "pentru" și 31 voturi "împotrivă".Președintele UNPR, senatorul Gabriel Oprea, a declarat că se consideră nevinovat și că le cere colegilor săi din Senat să îi ridice imunitatea parlamentară."Am trimis o scrisoare Senatului prin care am cerut ridicarea imunității parlamentare. Așa mi s-a părut corect. Este o plângere. Procurorii, ca întotdeauna, în orice caz al unui cetățean din România, trebuie să o soluționeze. Eu știu că mi-am făcut datoria, nu am cerut nimic în plus față de ceilalți miniștri de Interne. Mă consider nevinovat și abia aștept să mă prezint în fața procurorilor ca să rezolv această problemă", a declarat Oprea, astăzi, înainte de începerea ședinței plenului Senatului, citat de Agerpres.Senatorii decid, astăzi, dacă îi ridică imunitatea fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, pentru care DNA a cerut încuviințarea urmăririi penale în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu pentru folosirea excesivă a coloanelor oficiale. Plenul Senatului se reunește la 10:30. Sunt necesare 83 de voturi pentru încuviințarea cererii DNA.