UPDATE / FOTO-VIDEO. SCENE DRAMATICE LA CONSTANŢA. Tânără căzută de pe pasarelă, în mare

UPDATE / FOTO-VIDEO. SCENE DRAMATICE LA CONSTANȚA. Tânără căzută de pe pasarelă, în mare

Din câte se pare, tânăra se afla pe pasarelă, în momentul în care ar fi fost cuprinsă de amețeală și a căzut în apă. După aproximativ 20 de minute, tânăra a fost scoasă din apă și transportată în Portul Constanța, acolo unde a fost preluată de o ambulanță.“Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unei persoane căzute în apă la pasarela din Mamaia. Din câte am înțeles de la domnișoara respectivă, era pe pasarelă, privea marea, a luat-o amețeala și a căzut în apă. Nu a fost o intervenție dificilă, am reușit să ajungem în timp iutil. Colegul meu a sărit imediat îmbrăcat în apă, a urcat-o în șalupă și am predat-o colegilor de la Ambulanță”, a declarat Dan Bălan, pompier ISU Dobrogea.Pacienta din Mamaia a fost preluată de o șalupă și va fi dusă în portul Tomis, unde așteaptă o ambulanță SAJ Constanța.Salvare de persoană aflată în mare, în stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului Ovidiu.Se deplasează ambarcațiunea cu echipajul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.sursa foto: ISU Constanța