Update - Fost ofiţer de Securitate, cărăuş pentru Mafia italiană. Drogurile urmau să ajungă în portul Constanţa

Update - Fost ofițer de Securitate, cărăuș pentru Mafia italiană. Drogurile urmau să ajungă în portul Constanța

UPDATE - . În urmă cu puțin timp, magistrații Tribunalului București au dispus arestarea preventivă a suspectului Marian Mohan, pentru o perioadă de 30 de zile.Procurorii DIICOT au reținut un bărbat de 61 de ani, acuzat că a sprijinit Mafia italiană să transporte droguri provenite din Bolivia. Potrivit anchetatorilor, peste 70 de kilograme de cocaină ar fi urmat să ajungă în portul Constanța, de unde românul, fost ofițer de Securitate, în prezent patronul unei firme de transport, urma să le transporte, pe cale rutieră, până în Italia.Potrivit DIICOT, anchetatorii români, împreună cu autoritățile judiciare din Italia au anihilat activitatea infracțională a unui grup infracțională organizat, specializat în traficul internațional de droguri de mare risc, respectiv de stupefiante provenite din Bolivia.Dosarul penal a fost deschis pe 1 februarie anul acesta, când procurorii DIICOT Structura Centrală au început urmărirea penală „in rem”; aveau informații despre ceea ce se întâmpla, dar autorii urmau să fie identificați. Ieri, Marian Mohan, de 61 de ani, a fost reținut, iar astăzi urmează să fie prezentat magistraților bucureșteni, sub acuzația de complicitate la trafic de droguri de mare risc. Față de Mohan, care, potrivit România Liberă, este fost ofițer de Securitate, „există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna noiembrie 2013, i-a ajutat pe numiții Angelo Scuteri, Marino Valellonga, Pietro Bellucci și Demetrio Tripodi, cetățeni italieni, să achiziționeze și să transporte cocaină provenită din Bolivia, cu destinația Milano, Italia”.Beneficiarii drogurilor sunt membri unei celule mafiote din Calabria, Italia, „aflată în structura uneia dintre cele mai periculoase organizații criminale, cunoscută sub denumirea de «N’DRAGHETA», specializată în săvârșirea de infracțiuni privind drogurile de droguri și omucideri, aspect despre care inculpatul avea cunoștință”, au adăugat anchetatorii.La transportarea a 70 de kilograme de cocaină, ascunse în material lemnos, românul a pus la dispoziție firma sa, SC Elzurom Aginvest SRL. Pentru a scăpa de vigilența oamenilor legii, drogurile au fost transbordate de pe o navă pe alta și mutate din port în port, ba chiar urmau să ajungă în portul Constanța.„Inculpatul Mohan Marian împreună cu furnizorul drogurilor și numitul Scuteri Angelo au schimbat destinația finală, respectiv portul Constanța, intenționând să îl transporte ulterior pe cale terestră până la Milano, inculpatul fiind persoana care urma să se ocupe și de acest transport”.Nava a ajuns, în cele din urmă, în portul Rotterdam, unde a fost controlat de autoritățile vamale.„Containerul fusese expediat în data de 10.02.2014 din portul Matarani (Peru), la bordul navei Hansa Ronneburg, cu traseu prin Panama, unde a fost transbordat pe nava Ever Reward și transportat până la New York, unde a fost din nou transbordat pe nava Cosco Nagoya, cu destinația finală Portugalia, pentru societatea S.C ”ELZUROM AGINVEST” SRL, care aparține inculpatului Mohan Marian și numitului Bellucci Pietro”, au adăugat anchetatorii.Suspecții din Italia au fost arestați în luna septembrie. Complicele lor din România a fost de asemenea reținut, urmând să fie prezentat, astăzi, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au subliniat anchetatorii.