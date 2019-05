UPDATE. Dosarul de extrădare al lui Radu Mazăre, predat în Madagascar

UPDATE - UPDATE - Ministrul Justiției Ana Birchall a anunțat, luni dimineață, că dosarul de extrădare al lui Radu Mazăre a fost predat autorităților din Madagscar.

Ministrul Justiției va face la ora 10:00 o declarație de presă pe acest subiect, în condițiile în care Mazăre a fost arestat în 8 mai, pentru șase zile, ceea ce a impus declanșarea procedurii de urgență pentru extrădare.



Birchall a anunțat vineri că Ministerul Justiției a primit de la instanțele competente documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru extrădarea lui Radu Mazăre din Madagascar și că a cerut demararea de urgență a procedurii de extrădare.



"Confirm că astăzi, 10 mai, la ora 13:15, Miniterul Justiției a primit de la instanțele competente – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru a se solicita extrădarea domnului Radu Ștefan Mazăre", a declarat ministrul interimar al Justiției.



Cadrul legal este reprezentat de Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate, semnată la Palermo în anul 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002; Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, semnată la Merrida în anul 2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004. Republica Madagascar este parte la ambele convenții.



În ceea ce privește cadrul legal intern, acesta este reprezentat de Titlul II din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu dispozițiile Codului de procedură penală al României.



"Am dispus ca, în baza dcumentelor primite, să înceapă la Ministerul Justiției, în regim de urgență, imediat, procedurile și demersurile legale pentru formularea și trimiterea cererii de extrădare. Totodată am decis mobilizarea uturor resurselor de care dispune Ministerul pentru îndeplinirea formalităților legale", a precizat Birchall.



Ea a subliniat că la Ministerul Justiției se va lucra non-stop pentru că dosarul este foarte mare și trebuie tradus în timp record.



"Avem un dosar cu peste șase sute de pagini care trebuie traduse de un traducător autorizat într-un timp extrem de scurt, având în vedere că durata arestului provizoriu dispus de autoritățile din Madagascar, termen care a început să curgă din data de 8 mai. Practic, Ministerul Justiție are la dispoziție cel mult două zile de lucru pentru a putea trimite în termen dosarul cu cererea de extrădare", a mai spus ministrul interimar al Justiției.