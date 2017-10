UPDATE / CURSĂ NEBUNĂ pe străzile din Constanţa. PIETONII ÎNGROZIŢI. Şoferiţa, dusă la examinare psihică

1

Logan

Loganul,adica eu,nu era parcat. Eram la semafor la Ion Ratiu,asteptam sa se face verde. In spatele meu a venit Toyota urmarita se alte masini care au incercat sa o blocheze. Eu nu stiam ce se intampla. La un moment dat,dorind sa scape,a luat-o pe trotuar prin dreapta mea. Intre tilmp s-a facut verde si eu am innaintat,iar ea in spatele meu. S-a facut rosu iar,eram prima masina la semafor si ea in spatele meu. Am vazut-o ca venea cu viteza si de teama sa nu ma loveasca am facut dreapta iesind in bulevardul Mamaia. Ea a venit dupa mine. Am incercat sa o pierd printre masini,a venit dupa mine. Apoi am facut a doua la dreapta dupa Ion Ratiu,ea dupa mine. Am continuat drumul pana in capat si in capat am facut iar dreapta. Ea dupa mine: am facut iar dreapta si am intrat pe Timiseana,ea cu viteza dupa mine. M-am gandit ca daca merg in fata si ies iar in bulevard se poate agrava situatia asa ca am decis sa opresc pe dreapta. Ea a tras de volan si a intrat in mine. Am coborat din masina si am mers la ea,avea portiera blocata si dadeam cu palmele in geamul ei. Ea efectiv radea. Se uita la mine si radea. M-au luat oamenii din jur de acolo,apoi ea a plecat urmarita de alte doua masini+politie.