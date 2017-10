UPDATE - Crimă diabolică în Constanţa! Un fost preot a omorât o tânără de 15 ani, după ce s-au cunoscut pe Facebook

6

..................

Bai maidanezule , asa-zis vigilent... Ce tot propavaduiesti valorile bisericii? Este o institutie potrivita secolelor XVII, XVIII, XIX, si XX. Trezeste-te!! Treziti-va!! Suntem in secolul XXI. Buna dimineata! Avem televiziune, avem internet. Este scandalos cum in aceste timpuri, oamenii mai pun botu' la sfinti, moaste, lemnul sfant, sfanta cruce, icoana facatoare de minuni, vinerea mare, joia mica, miercurea ciuc......etc. Ce-i asta ba nene? Despre ce vorbim? Suntem normali la cap? Suntem normali la ochi? Suntem normali la hipotalamus? Suntem normali la glandele suprarenale? N-i s-a spalat cumva creierul? Tot pe tema asta te invit sa citesti comentariul al doilea al articolului publicat tot in ziua de azi intitulat "Păcatul este ca buruiana pe care o smulgi prin spovedanie". ABSOLUT FABULOS!!! Felicitari celui ce l-a scris. Biserica, aceasta odioasa institutie care prospera pe fondul recesiunii economice. Pricepi? Aici nu se pupa. Aici nu e logic. Lasa-ne cu povesti dintr-astea de adormit copiii. Uitat-te la bou'asta de teodosie cat la pupat in c..r pe Nicusor, care in curand va intra la parnaie. Ai ceva de spus legat de aceasta speta? Asa ca vezi-ti taica de treaba. Vezi-ti de saracia ta in care traiesti. A zburat porcu' (ce ironie) cu ata.

Răspuns la: NR 1

Adăugat de : maidanezul vigilent, 11 aprilie 2015

nu dle nr 1, nu asta este fata bisericii noastre. in orice societate sau breasla, medici,artisti, profesori, muncitori, etc exista descreierati. nu...