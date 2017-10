UPDATE / CORUPŢIE la UMC. Trei profesori şi doi studenţi, aduşi la Parchet. Emilian Costache, unul dintre profesorii săltaţi. Al doilea, cu cagulă pentru a nu fi recunoscut

4

DNa Constanta, trezeste-te!

Fostul prorector Stanciu, cu fiul ei si cu decanul Hantiu de la facultatea de arte aveau o firma in comun, teatrul particular Agon, care primea de la universitatea Ovidius finantari chipurile pentru proiecte culturale. Salile de repetitii si de spectacole platite tot de Ovidius, erau trecute ca sali de cursuri, dar acolo, pe Stefan cel Mare era sediul teatrului si a unei Academii de muzica!!, tot a lui Hantiu, particulare, care lucra cu studentii neplatiti, in folosul acestei individe evazioniste. Banii publici au fost folositi in interes privat si de acolo impartiti. Rog DNA sa nu se prefaca a trece cu vederea, ca este strigator la cer ce se intampla la Ovidius cu acesti mizerabili. Daca nu auziti, exista DNA Bucuresti!