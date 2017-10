UPDATE / Copil dispărut de acasă, la Medgidia. Anunţ de ultim moment

UPDATE / Copil dispărut de acasă, la Medgidia. Anunț de ultim moment

UPDATE - Copilul dispărut a fost găsit, în apropiere de casă.Autoritățile din Medgidia au intrat în alertă, marți seară, după ce un copil de numai un an și șapte luni a dispărut! El este căutat în prezent de forțe impresionante cu ajutorul unui câine de urmă. Peste 60 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și reprezentanți ai firmelor de pază din localitate îl caută pe copil.Jurj Denis Erwin Dacian este născut la data de 28.10.2013 (un an și sapte luni). La data dispariției era îmbracat cu un body roșu cu buline albe și deasupra bluziță cu dungi albe și verzi, avea capul descoperit și era încălțat cu adidași tip sutide culoare albastră cu dungi albe. Semnalmente: Înălțime 70-80 cm, ochi căprui, păr șaten, tuns scurt în lateral. Ultima dată a fost văzut in zona Statiei Raiser, str Dezrobirii din municipiul Medgidia. Băietelul răspunde la numele de Denis.