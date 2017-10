UPDATE. CONSTĂNŢEANCA RĂNITĂ ÎN ATACUL DE LA LONDRA A MURIT

1

Europstan

Acesta este rezultatul politicii corecte, practicata de UE. Atata timp cat frontierele Europei sant nepazite, si oricine doreste sa intre in europa, o poate face fara probleme. Europa sat fara caini, unde teroristii din tarile islamice sant invitati sa vina in numar cat mai mare. Sa intamplat in LONDONISTAN, unde englezii sant in minoritate in propria capitala. In Londonistan sau inchis in jur de 500 de biserici , dar sau construit 425 de moschei. Cine are ochi si urechi sa vada si sa auda.