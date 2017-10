UPDATE. CARNAGIU PE ŞOSEA! CINCI PERSOANE AU MURIT, ALTE 28 GRAV RĂNITE. COD ROŞU de intervenţie

3

Ramane la fel

Cod rosu. Autoritati peste autoritati , proceduri si alte bazaconii. Daca cel putin o data pe saptamana un echipaj de politie ar sta la iesirile din Ploiesti ,Constanta ,Bucuresti sau oriunde ar constata ca toate mijloacele de transport in comun sunt aglomerate ,soferii merg cu viteze mari cu oameni care stau in picioare. Deoarece patronii acestor firme cotizeaza la partide ori sunt politicieni -patroni la ce sa ne asteptam .Constanta este fruntasa in microbuze rasturnate , autobuze care merg cu usile deschise iar calatorii ajung in carosabil etc .Atat trebuie cate un echipaj de politie la Cismea ,la Oierie si la bifurcatia Cumpana dupa orele 16.00 si nimeni nu va mai avea curajul sa transporte mai multi pasageri decat nr de locuri. Dar se doreste ? ne pregatim de alegeri iar toti candidatii nu vor decat binele comunitatii. Comunitate pentru ei = familie si rude