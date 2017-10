UPDATE. CARNAGIU ÎN CONSTANŢA! ACCIDENT RUTIER GRAV! TREI OAMENI AU MURIT, ALŢII SUNT ÎNCARCERAŢI

2

lipsa politiei

Am mers ieri pe acelasi drum si chiar m-am mirat ca nu am vazut nici un accident.Cred ca eu si cu un pick-up ce mergeam cu viteza legala, in rest mergeau cu peste 120 ,cu depasiri in curba pe linia continua, iar drumul , cred ca este cel mai periculos din Dobrogea. Lipsa de respect in trafic, cu inconstienti care vad numai masina din fata si care scopul lor in viata este sa te depaseasca... Vina ii apartinei mortului, dar cred ca si ala cu BMW mergea cu 150 km/h de nu a putut sa reduca, sa lase pe inconstienta aia sa se replieze... Nu exista camere de supraveghere, radare mobile, la fel si pe drumul Valu lui Traian- Constanta unde ieri si alaltaieri se faceau drive-test-uri cu Renault-uri cu viteza maxima... Ca , deh, politia este in weekend....