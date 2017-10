UPDATE - Bilanţul tragediei din Colectiv creşte. Încă o victimă a murit, în această dimineaţă

UPDATE - Bilanțul tragediei din Colectiv crește. Încă o victimă a murit, în această dimineață

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul celor care au murit în incendiul din Clubul Colectiv a urcat la 48. În această dimineață, un tânăr a murit în Marea Britanie, în spitalul în care se afla internat.sursa foto: libertatea.roAstăzi, muzicianul Tudor Golu (foto) a pierdut la rândul său lupta cu viața fiind al 48-lea decedat în incendiul de la Colectiv.Tudor Golu avea 28 de ani, era solistul trupei Axiel Lead și a fost și cel care a realizat videoclipul melodiei "The day we die", al formației Googbye to Gravity. Acesta a fost transferat în urmă cu câteva zile la un spital din Birmingham. Tânărul a suferit arsuri grave care i-au fost în cele din urmă fatale.Colegii lui de trupă, Radu Dmaian și Christian Alban, sunt și ei internați la Spitalul Universitar din București, scrie libertatea.roBilanțul tragic a ajuns la 48 de morți.