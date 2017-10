UPDATE - ACCIDENT RUTIER ÎN LANŢ, ÎN CONSTANŢA. TREI MAŞINI IMPLICATE, O VICTIMĂ

UPDATE - ACCIDENT RUTIER ÎN LANȚ, ÎN CONSTANȚA. TREI MAȘINI IMPLICATE, O VICTIMĂ

Oamenii legii au fost solicitați să intervină pe bulevardul Tomis unde a avut loc un accident rutier. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate în coliziune și o persoană este rănită. Coliziunea s-a petrecut în zona Mega Image, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii de la Rutieră și cadrele medicale.UPDATE - În data de 03.02.2016, în jurul orelor 10:14, C. M. V ( bărbat, de 53 ani ) a condus un autoturism, pe bd. Tomis din mun. Constanța, dinspre bd. Al. Lăpușneanu către str. Soveja și ajungând in dreptul blocului LT1, din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune față spate cu un autoturism, condus de S. C. ( bărbat, de 37 ani ), în aceeași direcție de mers. În urma coliziunii al doilea autoturism, a fost proiectat către înainte și a intrat în coliziune cu autoturism, condus de C. I. ( bărbat, de 54 ani ), în aceeași direcție de mers.În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a lui S. A. ( femeie, de 40 ani ), pasageră în al doilea autoturism .