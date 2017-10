UP DATE: RADU MAZĂRE, ARESTAT PREVENTIV! A fost ridicat dintr-un restaurant din Constanţa şi dus în arestul IPJ

6

mazare extra fina

arestul preventiv cel mai lung in romania a fost de 1 an. in cazul in care mazare o sa stea tot atat, v-a fi cercetat ,apoi, in libertate. apoi o sa fie condamnat la 2-3 ani cu executie, dupa 12 ani de la fapte. apoi cu milioanele din cipru, madagascar, brazilia etc o sa traiasca pana la sfarsitul vietii ca un belfer la soare intro insula tropicala. justitie de cacat. in china pt 100.000$ te alegi cu un plumb in cap. plumb platit de familie.