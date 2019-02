Universitatea Maritimă Constanţa, la ceas aniversar. „Impactul nostru este mai mare în afara judeţului“

Universitatea Maritimă Constanța, la ceas aniversar. „Impactul nostru este mai mare în afara județului“

Au trecut deja 29 de ani de la înființarea Universității Maritime din Constanța (UMC), astăzi, instituția de învățământ superior fiind recunoscută la nivel mondial pentru calitatea pregătirii ofițerilor din flota maritimă internațională, dar și pentru activitatea susținută în cadrul organizațiilor internaționale maritime specifice și pentru acordurile și parteneriatele încheiate în toată lumea.Săptămâna aceasta, foștii absolvenți, dascălii lor, foștii rectori, dar și actualii studenți s-au reunit pentru a trece în revistă atât realizările, cât și problemele cărora le-au făcut față, mereu, cu succes. An de an, absolvenții universității au dus mai departe spiritul marinarilor, au devenit specialiști și au contribuit la dezvoltarea cercetării în domeniile maritime și conexe acesteia, cum ar fi ingineria electrică, ingineria mecanică, ingineria electronică, ingineria mediului și ingineria economică.Prezent la eveniment, rectorul UMC, prof.univ. dr. Cornel Panait și-a amintit cum în anii '90, studenții și-au luat soarta în mâini și au spus că vor să devină o universitate civilă. La început, prima denumire a universității a fost Institutul de Marină Civilă (IMC). Ulterior, IMC a devenit UMC și marea provocare a constat în crearea unei instituții tehnice de învățământ superior, care nu a primit nimic de la nimeni. „Istoria se scrie greu, se face cu exuberanța oamenilor care participă la evenimente, care, sub o formă sau alta scriu istorie, fără să știe. În prezent, impactul nostru este mai mare în afara județului, decât în interior, dar ne bucurăm că universitatea a reușit să se situeze în rândul primelor zece universități de marină din lume. Dotarea tehnică pe care o avem la ora actuală, resursa umană, toate acestea reprezintă lucruri importante. Contează că am pornit de nicăieri și am ajuns să avem din punct de vedere al bazei materiale numai noutăți în domeniu. În plus, eu sunt de părere că viitorul de mâine aparține unor tineri care stau la birouri și conduc vapoare de sute de mii de tone”, a declarat el.Masterat axat pe navele autonomeCa noutate, potrivit rectorului Cornel Panait, pe viitor se intenționează înființarea unui masterat axat pe navele autonome, care va îmbina cunoștințe de cibernetică, de securitate cibernetică, electromecanică, electrotehnică și navigație.„Încercăm să ne adaptăm vremurilor și dacă ne uităm în spate, la cei 29 de ani pe care i-am parcurs, putem spune că nu am trăit degeaba pe pământul acesta, într-un oraș în care aceste meserii nu sunt susținute și nu sunt sprijinite”, a conchis rectorul.La rândul său, prorectorul Violeta Ciucur regretă că nu a participat la ceea ce a fost mai fierbinte în anii '90, dar a ascultat cu mare plăcere, mereu, poveștile, atât de la colegii săi, cât și de la studenți.„Am crescut o dată cu universitatea și noi, iar acum am 26 de ani de când sunt aici zi de zi. Ce pot să vă spun este că eu am apreciat întotdeauna studenții Universității Maritime, pentru că au fost luptători, mai ales că au fost supuși, uneori, unor momente delicate în care au dovedit că sunt uniți. Același lucru îl urez și astăzi universității, să dovedim că nu ne-am format degeaba în 1990, să arătăm că putem și să fim tot timpul învingători”, a subliniat ea.Din partea studenților, a luat cuvântul Elena Ionașcu, președintele Ligii Studenților, care a adăugat că de la înființare și până în prezent, liga și-a menținut aceleași scopuri și obiective, perseverând an de an în a se autodepăși.„De 29 de ani, membrii acesteia reușesc să reprezinte drepturile studenților din Universitatea Maritimă din Constanța, atât pe plan educațional, cât și pe plan social, cultural și economic, cu implicații importante la nivel național, în luarea deciziilor în învățământul superior, precum și acționarea pentru apărarea libertăților democratice și drepturilor omului”, a explicat tânăra.