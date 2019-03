Unităţi militare în buricul târgului. Ce spuneţi despre relocarea lor?

Unități militare în buricul târgului. Ce spuneți despre relocarea lor?





Am purtat recent o discuție pe acest subiect cu un fost militar de carieră, astăzi pensionar rezervist. Am pornit de la un exemplu clar, cel al unităților militare din Tomis Nord.



Locația a fost aleasă foarte bine la „momentul T 0”: strategic, la margine de oraș, armata având la dispoziție terenuri arhisuficiente - Slavă Domnului! - pentru desfășurare de trupe și echipament militar. Numai că acea configurație de acum 4-5 decenii nu mai corespunde realității.



La ora actuală, unitățile militare sunt înconjurate de mii de case și blocuri, numai în cartierul Baba Novac/Anadalchioi locuind vreo 8.000 de constănțeni.



Priviți cu atenție harta Constanței și țineți cont că urmează foarte curând investiții masive în zonele Energia, VIVO!, Aurel Vlaicu etc. Sunt ferm convins că, peste 20 de ani, ceea ce era odinioară margine se va transforma în buricul târgului. Și atunci, nu ar fi o idee bună aceea de relocare a unităților militare?



În caz de necesitate, militarii au nevoie de spațiu de manevră, de ușurință de mișcare pe căile de acces, ceea ce sună cam a poveste la ora actuală. Pe aleile înguste, printre mașini, copaci și alte acareturi, cam greu se vor mișca DAC-urile, TAB-urile etc.



Mai mult, după cum îmi confirma și interlocutorul amintit, în eventualitatea unui conflict armat, printre primele obiective lovite de inamic ar fi unitățile militare. Și cum gard în gard cu unitățile sunt blocurile și casele, vă imaginați ce pierderi însemnate ar fi în rândul populației civile.



Un campus militar nou-nouț





Pe de altă parte, relocarea unităților militare ar aduce cu sine, cel puțin teoretic, un mare avantaj. În acest nou „moment T 0”, tot pe terenurile statului, spre Valu, spre Ovidiu, spre Cumpăna, indiferent de direcție,



s-ar putea construi campusuri militare complexe: unități de instrucție, depozite de muniție, cămine pentru personalul militar, poate chiar și o instituție de învățământ, una medicală etc.



Cred că s-ar face o economie consistentă la buget, iar militarii ar avea la rându-le condiții decente de viață. Nu ar mai trebui să se chinuie prin chirii, ar avea la îndemână școală pentru copii și un mic spital în care



să-și trateze afecțiunile ei și familiile lor.



Pare un scenariu fantezist, dar ar putea fi perfect realizabil, dacă administrația locală, conducerea Armatei Române, în colaborare cu administrația centrală, și-ar uni forțele în această direcție esențială pentru siguranța națiunii.



Cine ar pune în practică această idee ar rămâne în mod precis în istoria Constanței, drept un vizionar!



XXX



Până atunci, rămânem cu betoane, cu sârmă ghimpată, cu gropane și noroaie…





