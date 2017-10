Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Cercul Militar Constanţa

Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Cercul Militar Constanța

Cu prilejul sărbătoririi Unirii Principatelor Române, la Cercul Militar Constanța au loc în aceste zile, o serie de manifestări culturale.Astfel, între 21-24 ianuarie, are loc expoziția de carte „Unirea Principatelor Române în literatura română națională”; pe 22 ianuarie, ora 18.30 - spectacolul de muzică, dans și poezie „Noi serbăm Unirea”, cu participarea artiștilor Cercului Militar Constanța; pe 22 ianuarie, ora 17.00 - Gabriela Marieta Secu, membru al Cenaclului „Mihail Sadoveanu” lansează volumul de poezii „Nu mai am nevoie de aripi”. La acest eveniment vor fi invitați Costache Tudor, redactor - șef la revista „Agora” și poetul Mircea Lungu, iar pe 23 ianuarie, ora 10.00 - are loc simpozionul „Unirea Principatelor Române. Actul de naștere al Marinei Române Moderne”.