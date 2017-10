Unii cu alergătura după hoţi, alţii cu "lovelele"! Acuzat că făcea bani pe spinarea poliţiştilor

Unii cu alergătura după hoți, alții cu "lovelele"! Acuzat că făcea bani pe spinarea polițiștilor

Avansare ilegală sub semnătura lui Oprea, spălare de bani și evaziune sunt câteva dintre acuzațiile ce-l vizează pe Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România.Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, polițiștii au efectuat, ieri dimineață, 45 de percheziții în trei municipii și două județe, în vederea ridicării de înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, existând suspiciuni de evaziune fiscală.Percheziții au avut loc și la domiciliul liderului Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România, Iulian Surugiu, care a confirmat această informație telefonic, dar și prin inter-mediul unui comunicat de presă.„Mă așteptam să se întâmple“ Contactat de „Cuget Liber”, Iulian Surugiu a confirmat că perchezițiile au loc la locuința acestuia, însă a precizat că nu are posibilitatea să dea detalii despre această acțiune a colegilor. Totuși, în cadrul unui comunicat de presă emis de Sindicatul Național al Agenților de Poliție din România, Surugiu explică faptul că a primit semnale referitoare la o eventuală acțiune în care este vizat.„Este vizată firma SC Alro Metal Ghencea SRL, unde acționar este fostul meu cumnat, cu suspiciuni într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani. De aproximativ un an sunt controale la această firmă. Menționez că, în data de 22.06.2016, am participat la înmor-mântarea colegului nostru de la Galați, ocazie cu care am primit niște semnale referitoare la o eventuală acțiune în care sunt și eu vizat. Pe scurt, mă așteptam să se întâmple, dar nu chiar la nivelul acesta. Sunt conștient că, de când mă lupt pentru drepturile polițiștilor, am deranjat diverse structuri, spunând adevărul și demascând astfel multe abuzuri și ilegalități. Am informat toate autoritățile statului despre aceste abu-zuri și că se încearcă atragerea mea în fapte cu intenția de a mă compromite public”, se arată în comunicatul SNAP.„A spălat bani din evaziuni prin sindicat“ Fost vicepreșdinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Daniel Avasilcăi l-a acuzat în repetate rânduri pe Iulian Surugiu de fapte ilicite, acesta fiind și unul dintre motivele care au stat la baza plecării sale din cadrul sindicatului.„Mereu am sesizat că sunt nereguli cu privire la operațiunile financiare și am considerat că a spălat bani din evaziuni prin sindicat. Acele împrumuturi fictive, neștiute de nimeni, ram-bursate și doar de el aprobate. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am și plecat din sindicat, pentru că asupra liderului planau suspiciuni de evaziune fiscală, inclusiv avansarea ilegală făcută de Oprea, în anul 2015. A fost făcută pe blat, ilegal. Era pensionar, agent fiind, l-a trecut în corpul ofițerilor de poliție. Am și făcut o sesizare în acest sens la DNA și DGA”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindi-catului Agenților de Poliție din Constanța.Iulian Surugiu este considerat unul dintre cei mai bogați polițiști din țară. Potrivit declarației de avere, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție deține trei terenuri agricole, un teren intravilan în București, o casă de vacanță în Bacău și una în Capitală. Nici la capitolul bani sau bijuterii, Iulian Surugiu nu stă rău. Acesta are bijuterii în valoare de 22.000 de euro, iar în conturi are aproximativ 450.000 de euro. Interesant este că, în nume personal, Surugiu a acordat două împru-muturi, de 600.000 de euro și de 45.000 de lei. Ultima sumă a repre-zentat împrumutul pe care sindicalistul și l-a acordat lui însuși. Mai exact, persoana fizică Iulian Surugiu l-a împrumutat pe Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție cu suma de 45.000 de lei.