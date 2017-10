Unde stau la pândă şuţii din Constanţa

4

Politia Romana ... ma cam umfla rasul !

Politia Romana in ziua de azi nu ajuta pe nimeni ! Legile nu sunt clare iar ei sunt speriati ! Am vazut fel si fel de faze in care Politia este pur si simplu depasita (este un mic copil pe langa ceea ce se intampla in Romania) Din nefericire treaba nu sta la fel de urat in trafic ! Politia rutiera mie unul mi s-a intamplat si de atunci nu ii mai inghit neam ! Sa iti bage pe gat motive ca ai incalcat regulile de circulatie si dupa jumatate de ora de tocmeala iti da actele si poti pleca ! Cu alte cuvinte daca era cineva mai slab de inger le iesea si lor ceva ! In fine .. Pentru mine Politia Romana este ultimul lucru in care as avea incredere !! Cel putin pe mine m-au furat decat sa ma ajute ! Ce sa mai zic de sutii ! Il vezi ca fura da nu poate sa ii faca nimic pentru ca pagubitul trebuie sa depuna plangere ... numai lasati !! Eu unul ma dau batut !