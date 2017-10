Unde pândeşte pericolul, în Constanţa. Topul celor mai periculoase localităţi

3

Sunt pe noi,nu au timp de hoti

Pot face pariu ca daca mergem un grup de maxim douazeci de persoane cu tricouri inscriptionate cu mesaje de protest ,daca mai avem si un banner incropit la repezeala si fara scandari,doar sa ne asezam undeva prin oras,se gasesc repede niste haidamaci sa ne salte cu brutalitate si sa ne amendeze. Repet,in liniste,fara scandal si tot am fi bumbaciti,chiar daca am cere doar niste drepturi in numele tuturor romanilor. Infractorii au un regim special de toleranta in tara asta,cu atat mai mult cu cat ei se regasesc si in institutiile statului,in toate institutiile,lucru evident dupa cum arata tara.