"Unde au dispărut poliţiştii? În Constanţa, hoţii atacă ziua în amiaza mare!"

3

Haida,de!

Pai sunt locuri in care ar trebui sa intervina jandarmii.... In loc sa trimiti jandarmii la snopit populatia gatuita de saracie care-si striga nemultumirea in strada si asta foarte rar,ca esti pedepsit daca esti nemultumit,trimiti jandarmii sa dea cu hotii de pamant la propriu ! Mai ramane sa ai pretentia sa trimiti politia la stins incendii si pe front in Afganistan si gata,nu-i asa ? Apoi,dupa ce politia si jandarmeria prinde infracrtorii,ce sa vezi,acestia sunt lasati in libertate sau primesc pedepse mai degraba incurajatoare !