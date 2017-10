Unchiul tânărului mort în Mamaia, primele declaraţii despre tragedie

2

sigur ca da...

Emanuel Coroma apare intr-un dosar de talharie. In luna mai 2014, asupra lui Emanuel Coroma, Madalin Vasile Corlateanu si Sorin Gheorghe, care au incercat sa intre in camera unei pensiuni din statiunea Mamaia, a fost dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Judecatoria Constanta a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la furt calificat si tentativa la talharie calificata.