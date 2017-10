Un tulcean este menţinut în arest pentru mai multe furturi

Căutat de autoritățile elene

Un tulcean este menținut în arest pentru mai multe furturi

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus menținerea în arest 29 de zile a unui bărbat din Tulcea, administrator la o societate, care are de executat în Grecia o pedeapsă pentru mai multe furturi comise. Autoritățile judiciare elene au solicitat magistraților de la Curtea de Apel extrădarea unui bărbat pe numele căruia exista mandat de executare a unei pedepse de 8 ani și 11 luni de închisoare. Este vorba de Iulian Daniel Cornea, iar cercetarea judecătorească efectuată în Grecia ar fi avut în vedere mai multe furturi comise în perioada 1991-1993. Bărbatul a fost audiat de judecătorii constănțeni și, inițial, a declarat că nu consimte să fie predat autorităților elene. Ulterior, Cornea a afirmat că vrea să-și angajeze un avocat care să-l reprezinte în Grecia, să-și rezolve problemele, dar nu vrea să fie extrădat. Mai mult, el a spus că a fost încarcerat pentru condamnarea pe care a primit-o în 2001 și a executat o parte din pedeapsă și apoi i s-a dat drumul pentru 12 zile. Cornea a susținut că a venit în România, pentru că a înțeles că i-au dat drumul definitiv, că i s-a anulat sentința. El a precizat că acum a aflat că a fost condamnat și pentru alte fapte penale săvârșite în Grecia și că atunci când au fost comise acestea, el era deja în arest pentru celelalte. În plus, Cornea spune că a mai intrat si a ieșit din Grecia de mai multe ori, fără probleme, autoritățile nu i-au spus nimic de interdicție. El afirmă că poate dovedi acest lucru și că are vizele de pe pașaport care atestă ieșirile și intrările în Grecia. „Clientul meu dorește să ajungă în Grecia ca un om liber, nu cu cătușe la mâini și să își rezolve situația judiciară destul de ambiguă!”, a susținut, la un termen anterior, apărătorul lui Cornea. „A primit o citație de la Crima Organizată din Tulcea, pe care nu scria nimic decât că trebuie să se prezinte acolo. A mers fără nici o teamă și a fost imediat reținut și dus la procuror, care l-a încătușat de urgență. Interesant este că mandatul de arestare emis de autoritățile elene este din iulie 2007 și la momentul de față nici nu știm dacă mai este în vigoare, în condițiile în care Cornea nu a fost dat în urmărire generală în România!”, a mai susținut apărătorul persoanei solicitate. Autoritățile judiciare române așteaptă realizarea tuturor formalităților pentru extrădarea bărbatului.