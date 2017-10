Un traficant de droguri constănţean căutat de cinci ani, prins de poliţiştii din Bucureşti

Un traficant de droguri constănțean căutat de cinci ani, prins de polițiștii din București

Un constănțean care era dat în urmărire internațională de cinci ani a fost prins de polițiștii de la Crimă Organizată din București. Ovidiu Leonard Iftode, de 37 de ani, din Constanța, era urmărit deoarece se sustrăgea de la executarea unei pedepse de 17 ani de închisoare pentru trafic de droguri. El a fost prins de oamenii legii care aveau informații că tânărul face parte dintr-un grup infracțional internațional pe relația Spania și alte state. În cursul zilei de sâmbătă, în urma unei investigații care a durat două luni, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul Antidrog au reușit destructurarea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu traficul internațional de droguri de mare risc (heroină) pe relația Turcia - România. Grupul infracțional era condus de A.M., cetățean turc, deținut într-un penitenciar din România, fiind condamnat la executarea a 19 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Din rețea mai făceau parte B.N., de 33 de ani, din București, deținut într-un penitenciar din România, fiind condamnat la executarea a 16 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri, Ovidiu Leonard Iftode, de 37 de ani, din Constanța și I.I., de 24 de ani, din Suceava. În noaptea de 29 spre 30 aprilie, polițiștii antidrog l-au prins în flagrant, în Capitală, pe I.I., în timp ce transporta aproximativ 1,5 kg de heroină cu un grad ridicat de puritate, disimulată în două genți de voiaj. Continuând investigațiile în acest caz, polițiștii antidrog, împreună cu angajații a două penitenciare, au efectuat percheziții în camerele unde sunt deținuți A.M. și B.N., unde au descoperit și ridicat diferite materiale de probă. Din investigații a rezultat că A.M., împreună cu Ovidiu Leonard Iftode și B.N., a organizat procurarea și transportul drogurilor din Turcia, iar I.I. era folosit drept cărăuș. Tinerii implicați au fost arestați pentru 29 de zile în baza mandatelor emise de magistrații Tribunalului București pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și constituirea unui grup infracțional organizat.